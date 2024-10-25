差30歲「母子親完才上班」　鄰居撞見1幕：是我跟不上時代嗎

▲原PO撞見鄰居母子檔親完才上班，景象讓她看傻。（圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

「是我跟不上時代？」一名網友驚呼，最近逛夜市看到一對母子十指緊扣逛夜市，隔天又撞見鄰居母子檔嘴對嘴親完，兒子才出發去上班，讓原PO震撼又驚訝。文章引發熱議，「搞不好不是母子」、「晚上說不定也是和兒子睡，洗澡一起洗」、「別想太多，外國習慣了」。

一名網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，前天看到一家三口逛夜市，之所以會吸引原PO注意，是因為母子倆十指緊扣，猶如情侶般恩愛逛街，爸爸則一人跟在後頭，且「一看母子年紀就有差30歲」。

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隔天早上，原PO恰巧撞見鄰居母子倆動作親密，兩人年齡也差30歲左右，「兒子上班前跟他媽直接嘴對嘴親親」，才互道再見離去。

對此，原PO內心感到非常震撼，「是我跟不上時代，還是都三十歲的兒子還要親嘴嗎？」最後，原PO也好奇拋問，「那這兩男的以後老婆...會是婆婆討厭的媳婦嗎？」

底下網友熱議，「以後的媳婦可憐了」、「搞不好不是母子」、「牽手尚可，親嘴？」「晚上說不定也是和兒子睡，洗澡一起洗」、「我是不會跟小孩嘴對嘴親啦」、「我感覺太過了，我跟我家已經長大的兔崽子就不會這麼親，通常幼兒時期之後會慢慢的減少這類行為」、「說真的，我也無法接受，總覺得很噁心」、「大可以不嫁呀！自己選擇怨誰」。原PO也補充回應，確定鄰居是母子關係，「還沒看過鄰居的兒子帶女友回家」。

但也有網友理性認為，「不一定耶，遇到好的婆婆說不定會愛屋及屋」、「別想太多，外國習慣了」、「我也會跟我兒子啾」、「人家高興就好了」、「可能她們覺得，小時候都能親了，長大了還是她的兒子就親了」。