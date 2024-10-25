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陸金價連漲！品牌銀樓卻接連閉店　專家分析：消費者觀望情緒濃

▲黃金,中國,大陸。（圖／CFP）

▲ 大陸金價連漲。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸國內金價受國際黃金價格波動影響，多個黃金珠寶品牌的足金飾品售價超過800元／克大關（人民幣，下同），有的甚至報價超810元／克。然而，多個品牌銀樓卻接連出現閉店潮。萬聯證券投資顧問屈放對此分析，他認為，目前消費者觀望情緒較濃。

據《澎湃新聞》報導，周大福（1929.HK）發布的2025財年上半年（截至2024年9月30日）財務表現顯示，預計集團上半年的營業額，較去年同期下降約18%至22%，而淨溢利則下降約42%至46%；六福集團（0590.HK）2025財年第二季（2024年7月1日至9月30日）整體零售值年下跌16%，整體零售收入每年下跌25%；金至尊集團（02882.HK）截至2024年6月30日年度虧損也較去年同期擴大。

屈放表示，短期在沒有明確黃金價格未來走勢時，消費者觀望情緒較濃，疊加原材料價格上漲，帶動成本上升，短期很難向下游轉化等多重因素，使得黃金飾品公司的表現受到衝擊。

▲大陸黃金回收市場火熱。（圖／CFP）

▲ 大陸黃金回收市場火熱。（圖／CFP）

周大福最新披露的業績報告顯示，中國內地市場，周大福珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾較去年同期下降27.6%，黃金首飾及產品同店銷售下降24.7%。香港及澳門珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾較去年同期下降16.6%，黃金首飾及產品較去年同期下降36.3%。

周大福珠寶門市據點截至2024年9月30日，總數為7113個，較上一季淨減少145個。

周大福在業績報告中指出，如果剔除黃金借貸重估的影響，今年上半財年淨溢利降幅將會收窄至約12%至16%，「由於最近幾個月國際金價大幅波動，本集團於2024年9月30日按黃金市價重估未償還的黃金借貸時，產生非現金的未變現虧損，而去年同期的黃金借貸市價重估則錄得收益，這是本集團上半年淨溢利下降的主要原因。」

▲周大福。（圖／CFP）

▲ 周大福。（圖／CFP）

六福集團在截至9月30日的季度報告中稱，受宏觀經濟影響，加上金價持續破頂，內地店（含自營店、品牌店及電子商務業務）的整體零售值按年跌13% ，其中黃金及定價首飾產品的零售值，分別跌11%及18%，定價首飾產品中的定價黃金產品零售值，跌6%，鑽石產品則跌40%。

六福集團門市據點截至9月30日，全球共有3408間門市，期間門市總數淨減少76家。

金至尊集團截至2024年6月30日止年度業績預報稱，，預計淨虧損約1.3億港元至1.4億港元，預計虧損金額有所擴大，董事會認為，虧損增加主要是由於金價飆升，造成對沖虧損，影響了黃金貸款的公允價值。金至尊集團共有219間門市，2023年為230間，減少11家。

中國國家統計局最新數據顯示，9月份，限額以上金銀珠寶零售總額為264億元，年比（名目）下降7.8％；1至9月份，限額以上金銀珠寶零售總額為2454億元，年比（名目）下降3.1％；7、8月金銀珠寶零售總額年減均超過10％，且8月金銀珠寶零售總額，創下了今年以來，同比最大降幅，為12％；9月金銀珠寶零售總額成長率在16類消費性目中，排名倒數第一，黃金珠寶消費仍面臨不小的復甦壓力。

周大福董事總經理黃紹基近日在接受採訪時指出，消費者正逐漸適應長期高金，一方面是看重黃金對沖風險，以及投資的功能，另一方面，佩戴黃金首飾可以彰顯個人魅力，這也是消費者購買黃金首飾或珠寶很重要的原因。

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