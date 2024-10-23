陸金價站上歷史最高位！　顧客賣出4kg黃金…變現1065萬元

▲ 大陸金價創下歷史新高。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

倫敦現貨黃金22日最高升至2748.85美元／盎司，COMEX黃金期貨主力合約最高升至2763.3美元／盎司，雙雙創下歷史最高紀錄。中國國內金價受國際漲幅影響，各大品牌足金價格突破800元／克大關（人民幣，下同）。北京一名銀樓店員指出，現在是適合出售黃金的時機。

據《中新經緯》報導，山東濟寧一名銀樓老闆秦先生表示， 「目前這個月回收的黃金已經有10幾公斤了，最大的一單是4公斤黃金，當時回收價為587元／克，賣金的人大約可變現234萬元（約新台幣1065萬元）。」

▲ 大陸黃金回收市場火熱。（圖／CFP）

報導指出，儘管目前黃金飾品的價格已經超過800元／克，多個品牌已來到806元／克（約新台幣3671元），但北京商場和珠寶城的黃金飾品櫃，仍有人停留或購買。

世界黃金協會中國區CEO王立新表示，目前金價的確處於歷史最高位，任何投資人都應該有風險防範意識，「黃金是一種投資資產，而非投機資產。」

▲美股黃金股普遍上漲。（圖／翻攝自微博）

根據Wind數據，紐約尾盤，黃金價格加速走高。倫敦現貨白銀盤中漲超3%，最高觸及34.861美元／盎司，繼續逼近2012年10月1日所創的35.3650美元歷史較高位。

Wind數據還指出，在黃金價格漲勢提振下，美股黃金股普遍上漲，截至收盤，沙塵暴黃金漲超5%，泛美白銀漲逾4%，盎格魯黃金、科爾黛倫礦業、諾華黃金資源漲超2%。

分析師認為，美國大選不確定性和中東局勢刺激的避險需求，加上進一步貨幣寬鬆的預期等，多種因素助推了金價的飆升。