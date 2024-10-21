　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸金飾價1克漲至3675元！　多家知名品牌卻現「倒閉潮」

▲黃金,中國,大陸。（圖／CFP）

▲大陸金價每克突破800元人民幣大關。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

倫敦金現貨和COMEX黃金期貨18日雙雙突破2700美元／盎司關口。中國國內黃金價格受此影響，多家知名珠寶品牌的足金飾品價格已突破800元／克的大關（人民幣，下同），較年初上漲超過180元／克。其中，周大幅的足金價格來到806元／克（約台幣3675元）。

綜合陸媒報導，A股21日三大股指集體高開，上證指數開盤報3276.06點，漲0.44%；深成指開盤報10441.87點，漲0.81%；創業板指著開盤報2211.39點，漲0.74%。近期，國際金價持續走高，不斷刷新歷史紀錄。這一趨勢也影響了A股市場，並帶動黃金相關股票續漲。

▲▼COMEX黃金、倫敦金現。（圖／翻攝自金融界）

▲ 倫敦金現。（圖／翻攝自金融界）

金價的上漲通常被視為，避險情緒上升的訊號，反映了投資者對全球經濟不確定性的擔憂。

周大福足金飾品、工藝品類零售金價為806元／克；周生生足金飾品為803元／克；老鳳祥（600612.SH）上海地區足金零售價報價801元／克；六福珠寶足金首飾806元／克。

▲ COMEX黃金。（圖／翻攝自金融界）

儘管金價不斷攀升，但黃金飾品銷售卻未見起色。中國國家統計局數據顯示，2024年1至9月，限額以上金銀珠寶零售總額為2454億元，較去年同期下降3.1%，其中，9月單月金銀珠寶零售總額成長率，在16類消費品類中排名墊底。

周大福在截至2024年6月30日的三個月內，零售值較去年同期下滑20%，同店銷售、銷售整體出現雙位數下滑。周大福解釋，由於宏觀環境持續影響消費，同店銷售有所下跌，加上黃金價格於高位徘徊，令季內的黃金首飾需求受到影響，這屬於整體產業的現象。

周大福的門市在這三個月內，淨關閉了95家，周大福稱是「集團優化了零售網路」。

▲ 香港周大福珠寶。（圖／CFP）

▲ 香港周大福珠寶。（圖／CFP）

六福集團在2025財年第二季淨減少76家門市；周生生在2024年上半年淨關閉22家門市。

零售專家王國平表示，金價上漲抑制消費，可能是各黃金企業業績下滑的原因之一，而銀樓倒閉，卻大概另有其因，「門市此前已將黃金賣空，手上沒有現貨兌現，有許多黃金品牌加盟商可能此前已將黃金賣空，金價越漲他們就賠得越多，20年前金價上漲，銀樓大規模倒閉就主要因為此。」

報導指出，在當前經濟環境下，消費者對高價黃金飾品的購買意願，明顯下降，黃金零售商面臨著，如何在維持利潤和刺激銷售之間，尋找平衡的挑戰。

ET快訊
獨／詐10億男遣送出國　目的地曝光
快訊／金鐘收視出爐　她奪獎創最高點
雞蛋大廠出清！　每斤16.5元拋售
不是大谷翔平！　他奪MVP嗨喊：難以置信
大谷翔平玩瘋了！香檳突襲　女記者全濕了
準潭美「不排除發布海警」　雨彈時間點曝
快訊／撞死3人　「少年外公」回國了！
快訊／菜盤疑沾老鼠屎　22:02火鍋道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸國產「陽光玫瑰」葡萄假冒日本進口貨　爆10倍價騙消費者

深化兩岸文化交流　海峽客家文化研究與創新聯盟於長汀啟動

陸金飾價1克漲至3675元！　多家知名品牌卻現「倒閉潮」

陸旅客下機時背包突起火濃煙瀰漫空橋　疑隨身行動電源自燃

陸「造芯」再跨一步！　小米3奈米手機晶片傳成功流片　

美加兩軍艦穿行台海　解放軍東部戰區批：滋擾攪局

保安大叔「加薪5百」燦笑謝遊客！下秒竟被辭退　風景區回應了

陸學校用「臭肉」做營養午餐　家長投訴竟被校方壓下來

陸證監會喊話學者、媒體：及時反映市場呼聲、建言獻策

貓熊外交限制多　不能談錢、發新聞需獲中國同意

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

哈瑪斯領袖攜家眷藏身地道　畫面曝光！妻拎百萬柏金包

家裡淹水一看是鱷魚搞的鬼　媽生氣訓話牠還故意吐泡泡

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

小S槓上《不熙娣》：不信得不到　放話「做到派翠克走上台」！

許瑋甯連莊視后！曝邱澤「放閃語音」　林依晨收老公訊息「永遠的女主角」

陸國產「陽光玫瑰」葡萄假冒日本進口貨　爆10倍價騙消費者

深化兩岸文化交流　海峽客家文化研究與創新聯盟於長汀啟動

陸金飾價1克漲至3675元！　多家知名品牌卻現「倒閉潮」

陸旅客下機時背包突起火濃煙瀰漫空橋　疑隨身行動電源自燃

陸「造芯」再跨一步！　小米3奈米手機晶片傳成功流片　

美加兩軍艦穿行台海　解放軍東部戰區批：滋擾攪局

保安大叔「加薪5百」燦笑謝遊客！下秒竟被辭退　風景區回應了

陸學校用「臭肉」做營養午餐　家長投訴竟被校方壓下來

陸證監會喊話學者、媒體：及時反映市場呼聲、建言獻策

貓熊外交限制多　不能談錢、發新聞需獲中國同意

陸女遊泰國動物園「疑拿彈弓射猴子」！同行友歡呼　惡劣畫面曝

海大通識課遊覽車撞樹！擋風玻璃破大洞畫面曝　1女大生受傷送醫

勇士想綁定「前場大物」庫明加剩幾小時　柯爾：希望兩人都續約

吃B群提振精力　醫示警「勿過度依賴」：2招找出潛在疲勞因素

「台電福利社」存放逾期食品添加物！食藥署冰品製造稽查5家違規

午休趴睡完「眼前糊一片」！　醫揭3危害：青光眼風險飆

中華醫大袁巧霖、張庭多益英檢出色　880、910高分獲頒金色證書榮耀

曾朝快車道丟玻璃瓶！高雄「撒釘魔人」騎車撒鐵釘　涉2罪遭聲押

履行承諾！BL泰劇《愛情羅勒香》 4男神將再次登台

擁台美雙籍帶頭走私16把手槍！台美跨海合作攔截　5嫌遭起訴

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

大陸熱門新聞

保安大叔加薪燦笑謝遊客！下秒竟被辭

影／北斗衛星「指路」AI農業　「超越50倍人力」

陸「造芯」再跨一步！ 小米3奈米手機晶片傳成功流片　

陸學校用「臭肉」做午餐　投訴全被壓下來

陸「天下第一爛尾樓」有人接盤了！ 棄民族元素改走時尚設計風

李顯龍：看衰中國不明智　中國經濟未見頂

陸金飾價1克漲至3675元！銀樓卻現倒閉潮

被主管飆罵！20多歲女變「僵直木頭人」不吃不喝

大疆告五角大廈　制裁清單造成重大損失

男愛吃生醃　肝吸蟲「膽管內開趴」狂生蛋

貓熊外交限制多　不能談錢、發新聞需獲同意

屋主控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

陸旅客下機時背包突起火濃煙瀰漫空橋 疑隨身行動電源自燃

美加兩軍艦穿行台海 解放軍東部戰區批：滋擾攪局

更多熱門

相關新聞

A股牛回來了！三大指數收盤集體翻紅

A股牛回來了！三大指數收盤集體翻紅

A股18日各大指數震盪向上，創業板指以10%的漲幅，率先扛起反彈大旗。整體個股漲多跌少，全市場超5000檔個股上漲。截至收盤，滬指漲2.91%，創業板指漲7.95%，即時成交2.13兆元（人民幣，下同），較前一交易日淨增加6113億元。

陸金飾價1克漲到3657元！女子現賺164萬元

陸金飾價1克漲到3657元！女子現賺164萬元

A股午後三大股指「全線轉跌」

A股午後三大股指「全線轉跌」

20多人不畏大雨　持工具到基隆河淘金

20多人不畏大雨　持工具到基隆河淘金

A股深V反彈三大股指均「漲超2%」

A股深V反彈三大股指均「漲超2%」

關鍵字：

金價黃金市場珠寶品牌周大福A股周生生COMEX黃金

讀者迴響

熱門新聞

三上悠亞被拍「0偽裝吃阜杭豆漿」

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮遭出征

郝劭文「賺夠了」想帶妻小回台！

男友雞雞「白白一粒一粒」！她嚇壞：是性病嗎

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

尼克星約會F級辣模！車上突襲掀8000人暴動

小優埋胸已婚男「神隱7天露面了」

李晧禎掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容

洪榮宏破冰前妻　 21歲愛女結婚感人畫面曝

星宇航空中籤！他爽喊「人生第一次　全場狂查結果　

卓榮泰深夜PO文　掀藍綠大戰

51歲黃立成變地產大亨！擁上億房產卻住20萬月租飯店

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

陳金鋒續任總教練　林威助接農場

台中停車場凌晨「電動巴士大火」！　9輛燒到剩骨架

更多

最夯影音

更多

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面