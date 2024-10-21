陸金飾價1克漲至3675元！　多家知名品牌卻現「倒閉潮」

▲大陸金價每克突破800元人民幣大關。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

倫敦金現貨和COMEX黃金期貨18日雙雙突破2700美元／盎司關口。中國國內黃金價格受此影響，多家知名珠寶品牌的足金飾品價格已突破800元／克的大關（人民幣，下同），較年初上漲超過180元／克。其中，周大幅的足金價格來到806元／克（約台幣3675元）。

綜合陸媒報導，A股21日三大股指集體高開，上證指數開盤報3276.06點，漲0.44%；深成指開盤報10441.87點，漲0.81%；創業板指著開盤報2211.39點，漲0.74%。近期，國際金價持續走高，不斷刷新歷史紀錄。這一趨勢也影響了A股市場，並帶動黃金相關股票續漲。

▲ 倫敦金現。（圖／翻攝自金融界）

金價的上漲通常被視為，避險情緒上升的訊號，反映了投資者對全球經濟不確定性的擔憂。

周大福足金飾品、工藝品類零售金價為806元／克；周生生足金飾品為803元／克；老鳳祥（600612.SH）上海地區足金零售價報價801元／克；六福珠寶足金首飾806元／克。

▲ COMEX黃金。（圖／翻攝自金融界）

儘管金價不斷攀升，但黃金飾品銷售卻未見起色。中國國家統計局數據顯示，2024年1至9月，限額以上金銀珠寶零售總額為2454億元，較去年同期下降3.1%，其中，9月單月金銀珠寶零售總額成長率，在16類消費品類中排名墊底。

周大福在截至2024年6月30日的三個月內，零售值較去年同期下滑20%，同店銷售、銷售整體出現雙位數下滑。周大福解釋，由於宏觀環境持續影響消費，同店銷售有所下跌，加上黃金價格於高位徘徊，令季內的黃金首飾需求受到影響，這屬於整體產業的現象。

周大福的門市在這三個月內，淨關閉了95家，周大福稱是「集團優化了零售網路」。

▲ 香港周大福珠寶。（圖／CFP）

六福集團在2025財年第二季淨減少76家門市；周生生在2024年上半年淨關閉22家門市。

零售專家王國平表示，金價上漲抑制消費，可能是各黃金企業業績下滑的原因之一，而銀樓倒閉，卻大概另有其因，「門市此前已將黃金賣空，手上沒有現貨兌現，有許多黃金品牌加盟商可能此前已將黃金賣空，金價越漲他們就賠得越多，20年前金價上漲，銀樓大規模倒閉就主要因為此。」

報導指出，在當前經濟環境下，消費者對高價黃金飾品的購買意願，明顯下降，黃金零售商面臨著，如何在維持利潤和刺激銷售之間，尋找平衡的挑戰。