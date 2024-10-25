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狂燒13小時！駐韓美軍倉庫「大火竄天」染紅夜空　驚人畫面曝

▲▼ 南韓釜山市中心的駐韓美軍倉庫大火。（圖／達志影像）

▲ 駐韓美軍補給倉庫大火。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓釜山市中心的駐韓美軍倉庫24日下午起火，經過整整13小時灌救才取得控制，雖未造成人員傷亡，但大火燒了整個晚上，濃煙與灰燼飄入民宅，令附近居民飽受困擾。

綜合《釜山日報》及《韓聯社》，釜山消防災難本部說明，這起火警發生於釜山市東區凡一洞的駐韓美軍55補給倉庫，24日下午約6時31分起火，當局獲報後迅速將應對層級從第一級提升至第二級，並動員周邊消防隊支援，經過13小時後，終於在25日上午約7時24分取得初步控制，進入處理殘火的階段。

起火點是補給倉內正進行管線等工程的冷凍倉庫，工人完成工程撤離後發生火災，由於倉庫內堆放大量聚氨酯及橡膠等易燃物，增加滅火難度，韓媒曝光的畫面可見火舌和濃濃黑煙竄向空中。

釜山消防本部派出51輛消防車與163名人力，美軍部隊消防隊則投入3輛消防車與11名人力合作灌救。因倉庫面積廣大，滅火工作重點是防止火勢蔓延至周邊建築，所幸並無人員傷亡。

但附近居民被延燒整晚的大火波及，住在火場對面的民眾表示，煙霧和灰燼都飄進屋子裡，剛起火時還可聽見爆炸聲，火勢大到都能感覺到熱氣。釜山市政府也持續發送警示簡訊，呼籲東區、中區及西區居民小心濃煙與粉塵。

駐韓美軍55補給倉庫最早建於南韓日治時期，曾是日軍物資倉庫，占地21萬7755平方公尺，地點靠近釜山港，二戰結束後則由美軍接管，至今作為美軍補給倉庫使用。

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