小港、釜山機場正式締結「姊妹」　喊話航空公司闢新航線吸旅客

▲小港機場與釜山金海機場簽訂姊妹機場瞭解備忘錄。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

締結姊妹市將近60年的高雄市與韓國釜山市交情更進一步，高雄小港機場與釜山金海機場昨(23日)正式簽訂姊妹機場瞭解備忘錄，未來將從管理、人力、商業等六大領域深入交流與合作，帶動更多旅客量並提升機場營運績效。

高雄、釜山均是海港城市，且分別是我國與南韓的最大港，雙方在1966年締結姊妹市，至今已58年。目前，高雄與釜山間每日均有航班往來，在穩定的交流基礎下，小港機場與金海機場昨日正式締結為姊妹機場。

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▲小港機場與釜山金海機場未來將推動交流、振興機場合作。（圖／記者許宥孺翻攝）

昨日在高雄市政府、觀光署、海關、移民署、航空警察局等單位代表見證下，高雄國際航空站主任傅耀南與金海機場空港長南昌熙共同簽署瞭解備忘錄，希望透過此一行動，促進雙方交流、提升機場運量與帶動兩地城市觀光發展。

高雄國際航空站指出，未來雙方將在六大領域開展各項合作，包括分享機場的營運資訊與管理經驗、分享跑道、滑行道運作及航空安全的資訊與管理經驗、推動機場內使用指引語言的相互支援、推動會議及商業的策略合作、推動人力資源交流、推動其他各項振興機場的合作等。

▲小港機場航班恢復至疫情前87% 。（圖／記者許宥孺攝）

高雄機場近年來無論客貨運量均呈穩定成長，目前有23家航空公司飛航26個城市，航班每週雙向640班，已恢復至疫情前87%，客運量恢復至疫情前75%，預估113年全年客運量可達580萬人次以上。

高雄國際航空站主任傅耀南表示，期待藉由簽訂瞭解備忘錄，與金海機場締結為姐妹機場，建立兩機場間多元交流、相互觀摩與學習的合作平台，能有效提升兩機場間更為便捷與優質的航空服務，並持續鼓勵航空公司在高雄機場開闢航線，帶來更多旅遊人次及提升機場營運量。