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三星Galaxy AI繁中版10月底上線　1步驟更新上線秒使用

記者蘇晟彥／綜合報導

三星Galaxy AI於今年年初問世，以多樣化功能助力創作、溝通、娛樂、生產力，提升生活便利及工作效率，三星 24日宣布Galaxy AI繁體中文預計於10月底正式上線，只需至「設定」中下載「語言套件」，即可在更新時第一步享有更在地化的AI使用體驗。

▼三星Galaxy AI繁中版確定將在10月底正式上線，用戶可以提前先下載「語言套件」更新。（圖／三星提供）

▲▼ 三星 。（圖／三星提供）

Galaxy AI繁體中文助攻 輕鬆搞定生活大小事
 Galaxy AI具備豐富的翻譯功能，從日常通話、社群訊息、會議錄音到文件與網頁翻譯，完美應對各式應用場景。
・翻譯助理：出外旅遊不再雞同鴨講，聆聽國外導覽、演講時，還可以運用聆聽模式，掌握精彩內容。
・ 通話即時翻譯：國際通話無障礙，讓語言不再成為溝通的瓶頸，出國玩美食名店輕鬆訂位，並支援LINE、WhatsApp等第三方通訊軟體，使用更便利。
・訊息即時翻譯助理：輸入中文便能轉換成外語，與外籍友人訊息聊天、寫外文商務電子郵件超實用。其中，智慧寫手能針對輸入內容提供適當建議，不論向客戶傳送禮貌訊息，還是撰寫社群媒體文案，都能確保用語恰當並符合原意。
・ 語音轉文字智慧助理：能一鍵將錄音轉為逐字稿，並進行翻譯、摘要整理，讓長時間的課堂、會議紀錄更高效流暢，是商業人士及學生的得力助手。
・網頁摘要智慧助理：需大量瀏覽新聞外電、外語論文時，透過Galaxy AI即可快速翻譯、摘要網頁重點，節省寶貴時間。
・智慧回覆建議：忙碌行走時，突然收到同事詢問活動的訊息通知，Galaxy Z Flip6的智慧回覆建議功能，可根據使用者語氣和過去對話生成適合內容，不需停下腳步、展開手機即能快速應對。

註：Galaxy AI預計於今年底支援：阿拉伯文、中文（台灣、中國、香港）、英文（澳洲、印度、英國、美國）、法文（加拿大、法國）、德文、印地文、印尼文、義大利文、日文、韓文、波蘭文、葡萄牙文（歐洲、巴西）、俄文、西班牙文（墨西哥、西班牙、美國）、泰文、越南文、土耳其文、荷蘭文、瑞典文和羅馬尼亞文。
 

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