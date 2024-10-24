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于美人、吳淡如注意！Meta新技術防「藍勾勾」假冒詐騙

記者蘇晟彥／綜合報導

Meta 致力於強化網路安全，包含協助大眾免於受到詐騙影響，並掌握自己的社群帳號安全。因此，23日宣布正在測試臉部辨識新技術，防範詐欺者在平台刊登假冒名人的詐騙廣告，同時將此技術應用於加速遭盜用帳號的恢復流程。此外，Meta在通過先前測試後，即日起也將擴大通知名人（藍勾勾）納入保護，像是先前吳淡如、于美人常遭到盜用照片，也可以透過「臉部辨識新技術」進行防堵。

▼全新「臉部辨識新技術」將防範詐欺者在平台刊登假冒名人的詐騙廣告。

▲▼ 。（圖／META提供）

防範名人誘餌與身分冒充詐騙廣告的侵害
 詐欺者經常使用創作者或名人的肖像建立假帳號，聲稱某位名人分享特定投資機會，誘騙民眾點擊廣告進入詐騙網站後輸入個人資訊甚至匯款。這樣的手法被稱為「名人誘餌」詐騙，不僅違反 Meta 政策，更對名人與社群造成傷害。

當然，名人也會出現在合規的廣告中，由於名人誘餌廣告過於逼真，因此難以辨識與審核。Meta 的廣告審查系統主要採取自動化技術，每天在平台上審查數百萬則廣告。Meta 也使用機器學習來審查每則廣告，確保符合 Meta 的廣告政策，其中也包含識別詐騙。整體自動化流程會分析廣告的各種組成元素，例如文句、圖像或影片。同時，Meta 也仰賴大眾的檢舉識別潛在詐欺者。

現在，Meta 開始測試新的臉部辨識技術後，若 Meta 的系統懷疑某則廣告可能是冒充名人的詐騙，或偵測到詐騙份子以名人的身分建立假帳號，Meta 將以臉部辨識技術，比對廣告中的人臉與該位名人在 Facebook 或 Instagram 上的大頭貼照片。若比對後確認照片吻合、且判斷該廣告是詐騙，Meta 將立刻封鎖此廣告，避免更多人點擊到詐騙內容甚或匯款。更重要的是，Meta 在比對完後，會立即刪除比對過程中產生的任何資料，不會用於其他目的。

Meta 的臉部辨識技術已先於一小部分的名人帳號展開測試，初步測試結果顯示，詐騙廣告的辨識率與速度有顯著提升。在未來幾週內，Meta 將開始通知更多受詐騙影響的名人，讓更多名人了解這項測試已將他們納入保護，也可自由在帳號中心隨時選擇退出這項測試。

加速恢復帳號存取權
有時大家會忘記帳號密碼、遺失裝置、甚至遭詐欺者誘導而洩漏密碼。目前，若 Meta 判定某個帳號被盜用，帳號持有者需上傳身分證件或具姓名的認證文件來驗證身分，進而取回帳號。

現在 Meta 正測試以「自拍影片」進行身分驗證。只要上傳一段自拍影片，Meta 將以臉部辨識技術，比對此帳號過往的大頭貼照，類似於大家常用來解鎖手機螢幕的臉部辨識技術，也常用於某些 App 上。

當有人上傳自拍影片後，將會被立即加密並安全存放。影片永遠不會在 Facebook 或 Instagram 個人檔案資料上顯示，也絕不會被朋友或其他人看到。比對結束後，無論照片與自拍影片的是否吻合，Meta 也將立即刪除比對過程中產生的任何資料。

自拍影片驗證只需一分鐘就能完成，是大家在平台上驗證身分最簡單的方式。即使駭客會嘗試更多方法奪取帳號，但 Meta 最新的驗證方式，將有效降低駭客在舊有的證件辨識方法上鑽漏洞的可能性。

負責任的做法
詐騙手法不斷演變規避偵測，但 Meta 也持續更新防禦措施，強化詐騙偵測與執行力道，並以嚴謹的隱私風險流程審視這些措施，包含發送通知來提醒名人如何掌有帳號的控制權、確保在比對資料後即刻刪除臉部資訊。儘管打擊詐騙是巨大挑戰，可能未來仍將有需要改善之處，Meta 相信臉部識別技術能夠幫助平台更快速、準確、有效地應對詐騙威脅。Meta 也會持續與政府部門的監管機構、政策制定者與專家們探討，並深化 Meta 在相關領域的持續投資。

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