手遊藏性剝削犯罪！專家揭3月內300學生受害：最小才11歲

▲親職專家呼籲政府與家長注意手遊恐成為兒少性剝削的犯罪溫床。（示意圖／CFP）

記者楊惠琪／台北報導

情色偷拍論壇「創意私房」案延燒，兒童性剝削引發各界關注，親職教養專家趙逸帆指出，國中小學生瘋玩手遊，但手遊裡的聊天室，恐成為性剝削犯罪溫床，有不少網友和家長發現，犯罪者會透過「遊戲點數」、「角色造型」等誘餌，說服小孩子拍攝私密照片、色情視訊影片，根據一名熱心網友調查，不到3個月就有超過300位孩子私密影像被詐騙，最小才11歲，呼籲家長和政府單位注意。

在國中任教的親職教養專家趙逸帆，長期關注學生網路使用情形，他指出，幾個月前曾發文分享手遊裡性剝削的犯罪手法，後來有熱心網友主動調查，花了不到三個月調查單一一款手遊中兒少被性剝削的事件，發現超過300位孩子私密影像被詐騙，最小才11歲，大部分都是國小高年級和國中生。

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趙逸帆指出，過程搜集了幾位孩子被手遊性剝削的對話截圖，但多數孩子與嫌犯的聊天記錄，在發現受騙的當下就馬上刪除，因為孩子怕被家長發現、怕報警被罵，因此根本無法進一步追蹤。

趙逸帆表示，2022年兒少性剝削官方統計是約2200位受害者，但光是特定一款手遊，不到3個月就有超過300位兒少被性剝削，而且沒有任何一個是有報警或是被記錄下來的個案，他認為實際遭受性剝削的兒少可能遠大過此數字，恐怕已成國安問題，呼籲政府相關單位注意。

趙逸帆說，雖然檢警成功滅了一個「創意私房」，但仍有如此大量的犯罪者在孩子的網路世界當中，當我們以為孩子只是下課後打打遊戲、交交朋友，但這些虛擬的聲色場所恐淪為兒少性剝削的溫床。

他也呼籲家長務必做好控管，在讓孩子玩「交友型」的手機遊戲前，要先做好足夠的性剝削防制教育、以及相關隱私權、數位界線的引導，千萬別讓還沒有判斷力的孩子接觸這類型的手遊。