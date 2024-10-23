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涉暗槓10公克海洛因　新北偵查佐「有勾串滅證之虞」被收押

▲▼ 新北市刑大 。（圖／記者陸運陞攝）

▲新北市警局刑警大隊外觀。（圖／記者陸運陞攝）

記者黃哲民／台北報導

新北市警局刑警大隊1名陳姓偵查佐，被檢舉涉侵占承辦毒品案所查扣的海洛因，昨（22日）被新北地檢署搜索約談到案，訊後以涉犯貪污罪嫌、有逃亡與勾串滅證之虞聲押禁見，新北地院今開庭調查後，裁定陳男羈押禁見。

據悉，隸屬新北市刑大偵二隊的陳性偵查佐，今年（2024年）1月間在林口區查獲毒品案件，逮捕黃姓嫌犯並查扣7包海洛因毒品，日前黃嫌檢舉陳男涉嫌暗槓扣案毒品，警方清查證物發現少了1包約10公克的海洛因，報請新北檢指揮偵辦。

新北檢昨指揮調查局新北市調查處搜索陳姓偵查佐辦公室，以被告身分約談陳男到案，並傳訊陳男2位同事以證人身分協助釐清案情，複訊後認為陳男涉犯《貪污治罪條例》侵占職務上持有之非公用私有財物等罪嫌，有逃亡與勾串滅證之虞，聲請法院羈押禁見。

新北院今上午召開聲押庭調查後，認定陳男犯罪嫌疑重大，有勾串共犯與滅證之虞，裁定陳男羈押禁見。陳男另將驗尿查明是否自己吸毒，或暗槓毒品用來豢養線民。

新北市刑大副大隊長龍海光昨受訪指出，新北市刑大掌握本案狀況後，立即報請新北檢指揮，並與新北市調處共同偵辦，案情尚待釐清，新北市刑大秉持勿枉勿縱立場，並以不掩護、不避重、不護短的態度偵辦，以維警譽。

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