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注意浪漫陷阱！假交友、假徵婚詐騙頻傳　內政部籲民眾慎防

▲▼內政部記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部於今(24)日部務會報安排警政署、戶政司、合作及人民團體司報告「假交友詐騙案件」。考量假交友真詐騙投資案數量，在今年7到9月的詐騙案件數中排名第4，部長劉世芳指示，除請警政署加強查緝外，同時也請戶政司督辦實體交友服務業務，讓相關主管機關都能依法進行清查及宣導，尤其注意國際婚姻媒合活動，以杜絕假交友真詐騙等不法情事。

內政部視察郭凱迪說，部長劉世芳裁示，根據今年7至9月假交友真詐騙投資案數，在詐騙案件數中排名第4，因此除了請警政署強力查緝外，也請主管實體交友服務業的戶政司、主管婚姻媒合團體的合作及人民團體司，積極依法宣導，全力杜絕假交友真詐騙。

刑事局督察林耕宇補充，假交友真詐騙主要分為兩類，第一類是假交友後投資遊說詐騙，此類詐騙案會先建立信任關係，詐團成員會以高富帥、白富美等形象出現，透過噓寒問暖、甜言蜜語取得被害人信任，接著再引誘投資，以高額報酬話術誘使被害人投資虛假平台跟金融商品。初期的小額獲利增加信任，鼓勵投入更多金額，待被害人投入大量金額後，詐團成員就會封鎖聯繫方式，捲款潛逃。

第二類型則是假徵婚真詐財。詐團會先製造浪漫情境，在交友軟體上以溫暖關懷營造戀愛氣氛，當雙方建立感情後就開始製造各種困境，如生病、家人出事等，急需用錢的請求。後續被害人匯款、投入大量金額後，詐騙集團就會立刻封鎖聯繫方式，捲款潛逃。呼籲民眾千萬不要成為被害人。

警政署強調，會持續針對高發詐欺案件分析，製作多元宣導素材，包含邀請名人合拍宣導影片，透過名人聲量擴大影響範圍，帶動民眾關注詐騙議題，並製作詐騙手法拆解宣導圖卡，讓民眾能更具體、更直觀理解詐騙運作方式和風險。

戶政司補充，為落實打詐政策，辦理打詐宣導座談會，邀集全國實體交友服務業者及地方政府共同參加，透過實際受害案例，促請大家提高警覺，小心防範；同時也會善用戶政人員培訓研習會，播放防詐宣導影片，強化基層人員防詐意識；未來辦理單身聯誼活動時，也會搭配打詐宣導，提醒民眾慎防交友詐騙。

合作及人民團體司補充，婚姻媒合服務對象屬較高風險族群，會鼓勵所轄婚姻媒合團體，加強向服務對象宣導反詐資訊，並提醒民眾如參與相關國際婚姻媒合活動，應注意部分人民團體所辦業務可能發生涉及詐欺取財罪的情事，請審慎評估「假交友真詐財」的風險。

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