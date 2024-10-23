中央補助地方提升人行安全計畫　國土署提醒落後縣市快跟上

▲內政部、交通部補助地方政府改善提升人行安全計畫，國土署提醒落後縣市快跟上。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部去年與交通部共同推動「永續提升人行安全計畫」，內政部今（23日）指出，苗栗縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣、花蓮縣及澎湖縣等縣市的改善工程完工數未達一半；針對人行環境改善案件部分，包括基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、台東縣及澎湖縣等縣市，尚未完成勞務發包作業。國土管理署提醒，各縣市政府應加速趕辦，積極回應國人對於人行品質提升的期待。

為讓國人享有平整、順暢及安全的通行環境，內政部及交通部去年開始補助地方政府針對「路口行人安全設施改善」、「改善人行道」、「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」、「行人及高齡友善示範區」、「減少路側障礙物」、「提升非號誌化路口安全」等不同行動方案，提升行人通行環境品質及安全。

針對799處行人易肇事路口核定案件，國土管理署及所屬機關針對權責改善的601處皆定期召開檢討會議，目前已改善329處路口，預定於年底前全數完成改善。因危險路口的改善工程，須經由在地溝通，掌握用路人使用情形，同時依據肇事資料分析事故發生原因等，就既存通行問題，提出精確且有效的改善方案，再藉由工程施作來達到改善目的及效益，以有效提升用路人安全保障。

因此，國土管理署後續將持續協助地方政府辦理改善工程，並要求執行落後縣市加速趕辦，其中，苗栗縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣、花蓮縣及澎湖縣等縣市完工數未達一半，應加快工程進度；另針對人行環境改善案件，有部分縣市迄今仍尚未完成勞務發包作業，包括基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、臺東縣及澎湖縣等縣市，國土管理署亦提醒縣市政府應加速趕辦，積極回應國人對於人行品質提升的期待。

國土管理署表示，針對「永續提升人行安全計畫」已於今（113）年7月31日截止第二次提案申請，提案審議會議已全數召開完畢，國土管理署刻正彙整審議委員意見，另請提案數不佳的縣市，應積極盤點轄內地區人行環境改善需求，並於下一期踴躍提報改善計畫，以利人行環境的建置，進而促進公共空間永續發展，共創以人為本街道環境。

國土管理署強調，「永續提升人行安全計畫」為國家重大政策，行人安全改善政府責無旁貸。另行人交通安全設施條例配套子法亦已於10月1日實施，藉由中央與地方政府通力合作，積極落實執行改善方案，以保障人民步行安全，加速改善行人安全環境，減少行人事故與死傷之發生，持續朝2030年減少行人死亡率50%及在2050年達成「行人零死亡」願景。