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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

議員控高市府官員領雙薪「比總統多還出包」　衛生局搬法條打臉

▲▼陳麗娜潘炤穎。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

▲國民黨高雄市議員陳麗娜今日質詢，針對潘炤穎兼任民生醫院副院長頗有微詞。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市立民生醫院今年4月爆出名醫開錯刀，導致院長、副院長接連下台負責，衛生局指派副局長潘炤穎接任醫療副院長，不過今(24日)藍營議員陳麗娜在議會質詢時，認為潘炤穎資格不符，且兼任副院長領2份薪水還有績效獎金可拿，月薪超過50萬元比總統還多，而接掌整頓民生醫院卻又發生出包，要求潘應該開除自己。對此，衛生局也搬出醫事人員任用條例，指出潘炤穎學經歷均合法具備資格，薪資也以「不重領、不兼領」為原則，並無支領雙薪。

國民黨高雄市議員陳麗娜今天質詢指出，市立民生醫院爆出開錯刀事件，實在太離譜，除了依法開罰外，針對內控管理疏失，院長、副院長也下台，衛生局指派副局長潘炤穎擔任醫療副院長。不過經查，副院長應具「師」級資格，但她查詢潘的資歷，認為資格不符，不應擔任副院長。

▲▼陳麗娜潘炤穎。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

▲陳麗娜質疑潘炤穎不具擔任副院長資格領雙薪。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

潘炤穎答覆，他在今年5、6月間接任代理民生醫院醫療副院長，工作在於矯正相關流程，至於資格「都依照人事法規辦理，報告陳議員，我是師一級醫事人員，這沒有問題」。陳麗娜接著質疑潘是何時取得資格，並詢問潘的專業是什麼？潘炤穎回：「是擔任衛生局簡任技正時取得，本身是高雄市政府衛生局執登在案的師一級醫檢師。」

陳麗娜接著問，醫檢師與一般認定的師級是一樣的嗎？潘炤穎搬出醫事人員任用條例回答，不過未等潘炤穎答覆畢，陳麗娜就說：「據我所知應該是不一樣的，醫技人員跟醫師是不一樣的，你這樣有點硬拗囉。」潘炤穎則回覆，這是中華民國醫事人員任用條例定義的。

▲▼陳麗娜潘炤穎。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

▲陳麗娜認為潘炤穎應月領有50萬，比在座局長都還多。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

陳麗娜也質疑，潘炤穎副院長兼任副院長，是否領績效獎金30萬？是否月領雙薪50萬？比總統還多。潘炤穎表示，一切都依照規範敘薪，包含本薪、績效獎金、兼職、專業加給。陳麗娜追問：「那應該是接近在50萬左右？」潘炤穎駁斥，「沒有」，強調依法申報薪資所得，薪資所得有浮動，當下並無法詳述。

陳麗娜則不放棄，認為潘應該月領30萬左右。潘炤穎立即駁斥：「不是這樣子，絕對不是事實。」陳麗娜追問潘，說出月薪領多少，但未獲詳細數字，最後仍強調，據她所知，潘炤穎領的月薪比在座公務人員高很多。潘炤穎皺眉頭，面露不解。

▲▼陳麗娜潘炤穎。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

▲陳麗娜盲猜潘炤穎月薪領多少，潘炤穎皺眉頭。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

陳麗娜接著爆料，潘炤穎接任民生醫院副院長後，還發生給病患輸錯血送入加護病房、急診是看錯病人、延誤轉診致患者死亡，家屬抬棺抗議、借長庚醫師的牌執業無實際看診，怒斥潘炤穎嚴以律別人，寬以待己，當時開錯刀事件以內部疏失開除院長、副院長，這次為什麼不開除自己？

陳麗娜接著質詢，9月19日新聞報導指出，廉政署到鳳山、旗山衛生所涉嫌不法，搜查帶走相關人和證物，怒斥潘炤穎自己內部管不好，還管民生醫院，「早該下台了吧？」此外，民生醫院一個醫師兼兩個科主任，院內是沒人才了嗎？身為院長智囊的企劃室，卻聘請外語系的契約人員去當主任，民生依醫院不被搞壞才怪，要求潘副局長在民生醫院、衛生局都卸下職務，也請衛生局長黃志中立刻處理。

衛生局隨後對於議員質詢內容嚴正澄清，衛生局指出，潘炤穎副局長本職為醫事檢驗師，經中央銓敘部「師一級醫事人員」資格銓審無誤。陳議員所指「醫檢師是醫技人員與一般所認定師級不一樣」，是完全錯誤資訊。另查，潘副局長的薪資均依公務人員待遇、加給及高雄市政府衛生局所屬市立醫院獎勵金發給規定發給，以「不重領、不兼領為原則，無支領雙薪」，並依法財產申報在案。

衛生局說明，按銓敘部「醫事人員任用條例」，依法領有專門職業證書之醫師、中醫師、牙醫師、藥師、醫事檢驗師、護理師等經中央衛生主管機關核發醫事專門職業證書，並擔任公立醫療機構、政府機關或公立學校（以下簡稱各機關）組織法規所定醫事職務之人員，均屬醫事人員。

衛生局強調，潘炤穎副局長曾歷任民生醫院管理中心主任、疾管處處長、簡任技正、代理醫政科科長及副局長等職務，依據《各機關職務代理應行注意事項》第3點規定，具備代理民生醫院副院長所需的職等資格。

此外，有關六龜及旗山等區衛生所人員執行藥品採購及經費核銷等業務違失，衛生局也強調，均屬衛生局「主動發現、主動函送」，是潘副局長督導局所業務內控查核發覺，並依法交辦醫政科及政風室積極處辦後，主動移送廉政署續查。

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