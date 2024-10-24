不忍爸媽辛苦！北韓3學生偷電纜犯重罪　判15年勞改「比死刑還慘」

▲ 3名學生為幫父母分攤經濟重擔不惜偷竊。（示意圖／翻攝自韓網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓北部慈江道的礦場傳出電纜遭竊案，內部消息稱3名竊賊竟是年僅15歲的高中生，因為不忍看父母為錢操心，為幫助家中度過經濟難關，不惜溜進礦場偷竊，犯案過程中被警察抓個正著，雖是出於孝心犯案，仍將面臨生不如死的刑罰。

《每日北韓》報導，這3名青少年在慈江道前川郡的高中就讀2年級，由於父母都是礦工，相當熟悉礦場內部結構，也知道礦場使用的銅線很粗，只要50公分就可賣2萬北韓元（約新台幣670元），因此9月開始趁深夜溜進當地多座礦場，竊取電纜用銅線，卻在8日犯案過程中被相當於警察署的安全部人員逮捕。

3人在審訊中供稱，他們將偷來的電線變賣後，用這些錢來買食物，也有部分直接交給父母。由於北韓近期經濟困難、糧食短缺，加上慈江道因7月底遭洪災侵襲，地方當局自8月起每月向每個家庭徵收1萬北韓元（約新台幣335元）的災後重建費用，對普通家庭來說負擔沉重。

他們不忍看父母為生計所苦才會鋌而走險，但出於孝順的偷竊行為嚴重影響礦場營運，電力中斷導致部分礦場停工數日，影響當地經濟與生產，因此北韓當局高度重視，認為是相當嚴重的犯行。據消息人士說法，過去也曾有人因生活困苦偷電纜變賣，結果遭到槍斃。

考量到3人年僅15歲，他們最終被判處15年勞改，逃過死刑和無期徒刑，但北韓勞改所環境惡劣，許多受刑人因營養不良或遭受暴力對待而死，得靠家人送食物才能活下去。但他們的家庭就連基本生活費都難以負擔，更遑論定期送食物到遙遠的勞改所或賄賂看守人。除非運氣非常好，否則他們恐怕面臨生不如死的處境。