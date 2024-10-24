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徐巧芯不滿被上化學課狂轟「我有講元素或黃磷？」　中科院長無奈嘆氣

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍委徐巧芯日前質詢中科院長李世強時質疑，中科院進口的「大批量過氯酸銨含磷量過高」，是否有磷含量超標嚴重、廢品過多等問題。李世強當場笑出來，並現場上化學課「過氯酸銨碰到磷就爆炸，怎麼可能裡面含磷呢？」也提醒徐引用資料錯誤。徐則不認翻車，今（24日）質詢時狂轟李世強「我有講元素或黃磷？」、「不要把我沒講過的話塞我嘴裡，我不能接受。」因徐未給李世強回應時間，李僅無奈嘆氣。

徐巧芯日前質詢李世強時指出，中科院進口的「大批量過氯酸銨含磷量過高」，李世強當場忍俊不禁，更科普「過氯酸銨碰到磷就爆炸，怎麼可能裡面含磷呢？」徐巧芯仍不死心，多次追問，有吹哨者拿去SGS檢驗，送驗樣品在鈣跟磷部分是2.2比1，「正常的話比例應該多少？」，李世強仍笑著再次強調，「過氯酸銨碰到磷，它就直接爆炸了。」

李世強今（24日）受訪時再科普，磷酸三鈣是鈣和磷組成的化合物，但化合過程元素就失去原本特性，說AP含磷酸三鈣，來指涉裡面含有磷，這是講不通的道理。

而徐巧芯今質詢時表示，自己上星期跟院長質詢有點雞同鴨講，她是問前端的粗製品，但院長說後端，「你還是堅持，過氯酸銨觸碰磷化合物會爆炸嗎？」李回應，不包含化合物。

徐巧芯上週稱「大批量過氯酸銨含磷量過高」，徐今不滿表示，自己要談的是磷化合物，院長一直說元素，但回去重複查看質詢片段，自己沒講黃磷跟磷元素，「我提到檢測數據報告，因為沒辦法知道化合物，您就不斷曲解我說磷元素，不斷提到會爆炸，但SGS的報告就是化合物的組成，看出化合物含量，沒有爆炸的問題。」

徐巧芯追問，2023年6月買AP，美方有其他的化合物添加，美商為何要添加TCP？中研院做飛彈燃料原料發現，美批貨的均勻度、濃度不一樣，是否有發現燃燒速度跟射程被抑制的情況？李世強表示，是為防凝結，保證絕對沒有相關情況。

徐巧芯質疑，會不會沒跟你反映，跟其他人反映？李則斬釘截鐵強調，不可能，我們製成品管是非常標準跟嚴格，您放心，而上星期委員提供的SGS的報告，單位是用PTB，他就是10億分之一，換算成TCP，他是0.0017，小於原廠報告。

徐巧芯也提高音量不滿表示，自己不是談量的大跟小，「我沒講的事情你不要塞到我的嘴巴，我無法接受」，他寄來樣品到第二次抽樣，第三次抽樣，都不均勻，不一樣，粗製品管理不夠好。粗製品有沒有檢驗？李回應，有，做得很清楚，可以提供報告沒問題，內部檢測結果正常，但時間不確定，檢測的不是TCB，是其他化合物。

徐則不滿表示，那院長講的好像什麼都懂，「問你檢測那些化合物又不知道，粗製品檢測，有檢測那些內容，比例多少你覺得通過沒問題？沒有檢測，為何現在會知道美國買來的有TCP？」李世強回應，檢測最嚴格，我們檢測不會有鈣跟磷，TCP檢測數據這是美國原廠提供的。

徐巧芯不滿意李世強回應，高分貝反駁，「沒有，是我們跟他要的！」胡說八道這麼多浪費時間幹什麼？剛剛說說TCP沒檢驗，又說都有檢驗，那你2023年6月檢驗什麼？你回答不出來，那你剛剛不是說都知道？上個星期不了解我問什麼，一直談爆炸，「你不是很清楚意思你可以問我，但我沒講磷元素、黃磷，你擅自把我的說法解讀磷元素接觸會爆炸，這很荒謬。」

徐巧芯連珠炮批評，也未給李世強時間回應，李僅無奈嘆氣，並說之後會提供報告。

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