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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再幫徐巧芯上化學課！　中科院長講解：磷化合物不等同磷

▲▼國防部長顧立雄 戰略規劃司長李世強 答詢 立法院外交及國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長顧立雄、中科院長李世強（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍委徐巧芯日前質詢中科院長李世強時質疑，中科院進口的「大批量過氯酸銨含磷量過高」，是否有磷含量超標嚴重、廢品過多等問題。李世強當場笑出來，並現場上化學課「過氯酸銨碰到磷就爆炸，怎麼可能裡面含磷呢？」也提醒徐引用資料錯誤。李世強今（24日）受訪時再科普，磷酸三鈣是鈣和磷組成的化合物，但化合過程元素就失去原本特性，說AP含磷酸三鈣，來指涉裡面含有磷，這是講不通的道理。

徐巧芯日前質詢李世強時指出，中科院進口的「大批量過氯酸銨含磷量過高」，李世強當場忍俊不禁，更科普「過氯酸銨碰到磷就爆炸，怎麼可能裡面含磷呢？」徐巧芯仍不死心，多次追問，有吹哨者拿去SGS檢驗，送驗樣品在鈣跟磷部分是2.2比1，「正常的話比例應該多少？」李世強仍笑著再次強調，「過氯酸銨碰到磷，它就直接爆炸了。」

而徐巧芯日前引用的《菱傳媒》今再報導，根據美商提供給中科院的過氯酸銨成份報告，報告中明確顯示，內有含磷成分的化合物「TCP（磷酸三鈣）」，規定容許含量最大值為「0.01」，該批產品的TCP（磷酸三鈣）含量則為「＜0.01%」。讓李世強「過氯酸銨中不含磷」說法不攻自破。

對於這樣的說法，李世強今受訪時表示，解釋，磷酸三鈣是一種化合物，添加在AP中做為運輸過程防潮劑，因為不溶於水，精煉過程加水後可以被濾除。

李世強說明，磷酸三鈣是化合物、由元素鈣和磷組成，但化合物雖由元素組成、元素在化合過程中就會失去原本性質跟特徵，但說AP含磷酸三鈣，來指涉裡面含有磷，這是講不通的道理，不能把磷酸三鈣等同於磷。

媒體也追問，所以火箭燃料有沒有問題？李世強也掛保證，絕對沒有問題。

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關鍵字：

中科院過氯酸銨磷酸三鈣徐巧芯國民黨

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