教培復活？新東方教育新業務營收年增近50%

▲新東方教育集團董事長俞敏洪。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸教育培訓企業新東方最新財報顯示，其教育新業務在第一季強勁增長，營收年增49.8%。新東方董座俞敏洪表示，在努力保障收入和盈利增長之間的健康平衡的同時，還將謹慎地擴張和招聘，以支撐教育業務發展。

根據財報，2025財年第一季度，新東方的淨營收為14.354億美元，同比上升30.5%；不包括東方甄選自營產品及直播電商業務實現的營收則為12.782億美元，同比上升33.5%。財報顯示，主要由於新東方教育屬性新業務帶動收入增加。

報告期內，新東方經營利潤同比上升42.9%至2.932億美元，若不包括東方甄選自營產品及直播電商業務產生的經營虧損，則經營利潤同比上升58.4%至3.031億美元；股東應佔淨利潤2.45億美元，同比增長48.4%。

新東方董事會執行主席俞敏洪表示，很高興以30.5%的穩健營收增長開啓2025財年，他們的出國考試準備和出國咨詢業務分別同比增長約18.8%和20.7%。同時，針對成人及大學生的國內考試準備業務錄得同比增長約30.4%。

俞敏洪指出，他們的教育新業務全都在本季度維持強勁增長勢頭，錄得營收同比增長49.8%，其中，非學科類輔導業務在近60個城市開展，本財季報名人次約484000;智能學習系統及設備也在約60個城市中採用，本季度活躍付費用戶約為323000。

俞敏洪強調，憑借豐富的教育資源，將持續努力實現長期願景，爭取增長的同時在穩健和可持續之間取得平衡，並且通過提升服務質量和營運效率來提高盈利能力。”

新東方管理層也透露，新業務中非學術輔導大約佔新教育業務的一半以上，智能學習設備業務大約佔三分之一，這兩者的增速達到56%，快於其他小類新業務，「在我們努力保障收入和盈利增長之間的健康平衡的同時，我們還將謹慎地擴張和招聘，以支撐我們教育業務發展。我們計劃在本財年擴張20%至25%，最新的開放將在頂線和底線表現比較好的城市推出。」