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大陸 大陸焦點 特派現場

新東方轉型直播帶貨2個月　26場直播總銷售額僅2千萬元

▲▼新東方轉型直播帶,創辦人俞敏洪親自上陣。（圖／翻攝微博）

▲新東方轉型直播帶貨。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸補教龍頭新東方在「雙減」措施上路後轉型改做直播帶貨，數據顯示，在近兩個月的26場直播中，新東方的新品牌「東方甄選」累計銷售額454.76萬元人民幣（約2000萬元新台幣），平均下來，每一場的銷售額17.37萬元（約76萬元新台幣）。

根據《證券時報》報導，自12月28日開播以來，東方甄選累計帶貨商品數335件，累計銷售額454.76萬元，累計銷量8.14萬件。其中，單日銷量最高的一天，東方甄選售出了1.1萬件商品。

直播貨品方面，截至2月17日，東方甄選共計售出1.5萬件單價小於50元的商品；3200多件單價50至100元區間的商品；1500多件單價100至300元區間的商品；而價格超過300元的商品銷量幾乎可以忽略不計。此外，大部分商品均為水果、牛羊肉等農產品。

▼新東方創辦人俞敏洪親自上直播賣貨。（圖／翻攝微博）

▲▼新東方轉型直播帶,創辦人俞敏洪親自上陣。（圖／翻攝微博）

整體來看，東方甄選銷售數據中規中矩，雖然開播後相關數據呈逐漸遞增趨勢，也迎來幾次較高的銷售量；但開播一個多月，總體銷售數據並不穩定，時高時低，並且直播場次26場，並不算高。直播累計觀看人次331.6萬，單場人氣峰值1.59萬，場均銷售額17.37萬元。

粉絲數量上，自開播以來，東方甄選粉絲總量為21.17萬，粉絲增量15.43萬，粉絲漲幅0.73%。整體呈穩定增長趨勢，並且過去一周以來，東方甄選明顯增加了影片內容量，目前粉絲仍處於上漲期，有待持續運營維護。

新東方創辦人俞敏洪16日在網路上發文表示，今年的寒假K9業務響應國家政策全部停止，新東方過了自成立以來最安靜的一個寒假，並且，春節期間由於農產品的供應鍊和物流跟不上，東方甄選也暫停了直播。

除了跨界涉足直播帶貨行業外，企查查信息顯示，最近3個月時間裡，新東方還陸續投資成立了多家新公司，涉獵多個領域。從經營範圍來看，投資的公司涉及到軟件開發、職業中介、食品經營、互聯網信息服務、銷售化肥、智能機器人研發、教學用模型及教具製造等多領域。

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