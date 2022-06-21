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大陸 大陸焦點 特派現場

新東方靠中英雙語賣貨翻身　俞敏洪：要開電商學院提高主播文化水平

▲▼新東方轉型直播帶,創辦人俞敏洪親自上陣。（圖／翻攝微博）

▲新東方創辦人俞敏洪親自上陣直播帶貨。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸補教業龍頭新東方在教育「雙減」政策下一度面臨經營危機，不過，新東方卻靠著教師的人格特質和個人能力，以中英雙語的方式投入「直播帶貨」的領域成功翻身，成為直播市場上的新寵。對此，創辦人俞敏洪表示，未來將要開設電商學院，提高主播的文化水平，「如果成立了，我會親自去上課，也會讓董宇輝等著名主播去上課。」

▲新東方教育集團董事長俞敏洪。（圖／CFP）

▲俞敏洪要開辦電商學院提高主播文化水準。（圖／CFP）

《中新網》報導，新東方創始人俞敏洪提到，新東方的直播是一種很另類的直播，是一種知識加上文化的直播，「跟原來的買買買、賣賣賣直播不是在一個路徑上，不少網友把它總結為降維打擊，其實也不是降維打擊，新東方30年的教學風格就是這樣。」

俞敏洪認為，現在做電商直播的網紅、主播，其實都需要一種文化培訓，而這種文化培訓由新東方來做再好不過，「我們打算開電商學院，倒不是為了掙錢，而是為了讓中國主播的整體水平得到一個層次的提高。如果成立了，我會親自去上課，也會讓董宇輝等著名主播去上課。」

據了解，新東方的營運在大陸教育雙減政策下受到重創，不僅市值在2021年整體暴跌90%，還辭退旗下員工6萬人，營收銳減80%。不過，靠著名嘴教師轉型主播，以中英雙語直播帶貨，成功吸引人氣和消費，還被網友戲稱，「學英語順便下個單」，讓公司股票在6月以來開出紅盤，暴漲逾230%。

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