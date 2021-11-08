陸補教龍頭「體面退場」　新東方關1500教學點「8萬套桌椅捐偏鄉」

▲新東方捐贈課桌椅給偏鄉學校。（圖／翻攝新東方）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸補教業龍頭「新東方」的創辦人余敏洪近日透露，由於業務調整，新東方將退出1500個教學點，都是這兩年新裝修的，「教育培訓的時代已經結束，新東方將嶄新的課桌椅，捐獻給了偏鄉學校，已捐獻近8萬套。」

▼新東方創辦人余敏洪。

新東方發表的文章，也透露了此次捐獻的細節，文章指出，因為業務調整，新東方各地學校退租了部分校區，遺留下來了一堆嶄新的課桌椅，這些課桌椅是新東方為了讓新東方的孩子們有更好的學習環境專門定製的，有些可以根據身高調節高度，有些做了圓角的設計避免磕到頭，每套大概市場價六七百元（人民幣）。

新東方成都學校整理出了閒置課桌椅，捐贈給了有需要的鄉村學校，俞敏洪得知此事後，和新東方全國學校的校長說了這件事，呼籲有閒置課桌椅的分校都行動起來。

新東方表示，截至目前，鄭州、西安、合肥、成都、宜昌、佛山、蘭州、連雲港、武漢、烏魯木齊、太原、海口等新東方分校，共計捐出了共73366套這樣的新桌椅。

新東方「雙減」政策公布初期，大批補教業者「無預警跑路」，害得眾多學生家長蒙受重大損失，但新東方不但負責任的支付了退款，還有餘力捐贈課桌椅，感動了許多大陸網友，稱讚余敏洪這就是「體面人的退場」。

新東方創立於1993年，2000年進入K12市場（學前教育至高中教育），2009年後逐漸將發展重心轉移至K12。發展至今，已擁有新東方在線、東方優播及多納等子品牌，涵蓋K12校外輔導、備考、成人語言培訓、在線教育、教材及分銷等7個領域。