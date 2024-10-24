潭美發威！菲律賓多地豪雨成災　平房被沒頂已奪23命

▲潭美在菲律賓引發嚴重洪災，目前已奪走14條人命。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

輕颱「潭美」24日凌晨登陸菲律賓呂宋島東北部，強風豪雨引發大面積洪水和土石流，造成至少23人死亡，成千上萬人被迫疏散，學校和政府機構連續關閉2天。目前，當局已緊急派出馬達救生艇前往災區救援，不少居民也因家園幾乎被沒頂，不得不爬上屋頂求救。

綜合外媒報導，菲律賓國家氣象局24日上午8時指出，潭美正以每小時95公里的最大持續風速與每小時160公里的陣風，穿越伊莎貝拉省（Isabela）向南中國海移動。氣象局警告，這場颱風預計將為部分北部省份帶來強降雨、洪水、土石流，以及風暴潮，呼籲居民密切注意天氣警報並做好疏散準備。

▲不少平房幾乎快被洪水沒頂，居民不得不爬上屋頂等待救援。（圖／達志影像／美聯社）

這場被當地人稱為「克莉絲汀」（Kristine）的颱風，目前已在當地奪走23條人命，其中有12名死者來自中部納加市（Naga），而大部分的遇難者都是因為溺水身亡。菲律賓中部比科爾地區（Bicol）也因暴雨成災，多棟平房幾乎快被洪水沒頂，迫使當地數千居民逃離家園。

菲律賓作為一個常年受颱風影響的國家，平均每年會發生20場颱風，暴雨、強風和土石流是常見的災害。報導稱，受潭美影響，菲律賓中央銀行24日已取消外匯交易和貨幣操作。