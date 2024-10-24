土耳其恐攻27死傷！「槍手正面闖入」監視器畫面曝　大樓門口濺血

▲ 土耳其恐攻槍手身影曝光。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其首都安卡拉（Ankara）郊區的國營土耳其航太工業公司（TUSAS／TAI）總部23日發生爆炸與槍擊，至少造成5死22傷，當局初步研判為恐怖攻擊，一男一女持槍在大樓內外開火的畫面全被監視器拍下。

監視器畫面可見，2名歹徒駕駛的計程車停在大樓門口，持槍下車後似乎馬上開火，一名受害者當場倒地，周圍的員工見狀紛紛竄逃，接著歹徒走向大樓入口處，並持續朝後方民眾開槍，地上可見斑斑血跡。

Mumbai 26/11 type attack in Türkiye 's capital Ankara. Terrorists attack multiple places at a time. Report of the hostage situation at least at 2 places. 24 people have been killed in this ongoing attack and many are injured. pic.twitter.com/W6gwDQxVBe — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) October 23, 2024

綜合BBC等外媒，5名死者包括4名TAI員工及一名計程車司機，據報歹徒殺害計程車司機後劫車用於襲擊，而22名傷者還包括7名特種部隊隊員。由於襲擊發生在換班時段，員工被迫疏散到避難所。

土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，這起事件可能與庫德族反叛組織「庫爾德工人黨」（PKK）有關，2名歹徒已被擊斃，目前尚無組織聲稱負責。

庫爾德工人黨在土耳其、美國及英國被認定為恐怖組織，自1980年代以來持續與土耳其政府對抗，為庫德族爭取權利。

正在俄羅斯參加金磚國家（BRICS）峰會的土耳其總統艾爾段會晤俄國總統普丁時譴責這起「卑鄙恐怖攻擊」，隨後在X上聲明指出，安全部隊迅速消除威脅，「沒有任何恐怖組織能夠實現目標」。

另一方面，TAI是土耳其航太工業主力，設計、研發與製造各種商用與軍用飛機，被北約（NATO）成員國指定為美國設計的F-16戰機許可製造商，也參與土耳其軍用機現代化。