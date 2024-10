土耳其恐攻27死傷！「槍手正面闖入」監視器畫面曝　大樓門口濺血

▲ 土耳其恐攻槍手身影曝光。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

土耳其首都安卡拉(Ankara)郊區的國營土耳其航太工業公司(TUSAS/TAI)總部23日發生爆炸與槍擊,至少造成5死22傷,當局初步研判為恐怖攻擊,一男一女持槍在大樓內外開火的畫面全被監視器拍下。

監視器畫面可見,2名歹徒駕駛的計程車停在大樓門口,持槍下車後似乎馬上開火,一名受害者當場倒地,周圍的員工見狀紛紛竄逃,接著歹徒走向大樓入口處,並持續朝後方民眾開槍,地上可見斑斑血跡。

Mumbai 26/11 type attack in Türkiye 's capital Ankara. Terrorists attack multiple places at a time. Report of the hostage situation at least at 2 places. 24 people have been killed in this ongoing attack and many are injured. pic.twitter.com/W6gwDQxVBe