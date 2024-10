記者鄒鎮宇/綜合報導

土耳其安卡拉附近的土耳其航空航天工業公司 (TUSAS) 23日發生恐怖攻擊事件。該公司的大門發生爆炸,導致多人傷亡。此外,現場也聽到槍聲,詳細案情及死傷人數等情況,仍待警方釐清。

綜合外媒報導,TUSAS 是土耳其國防工業的引擎製造商。該公司總部23日發生爆炸後也傳出槍聲,現場傳出多人死傷。警方及急救小組獲報後,立刻到場進行救援。

土耳其內政部長阿里·耶利卡亞表示,該起爆炸是「恐怖攻擊」,但未提及更多細節。

NEW: More footage of gunmen in Ankara attack that targeted one of Turkey’s biggest defense companies pic.twitter.com/xmmEIR6PN4