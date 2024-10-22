喀什米爾「軍事隧道」無差別開火！　印度人員7死5傷

▲2021年，記者搭乘巴士，參觀正在建設中的隧道。這條隧道能夠連接喀什米爾知名景點索馬（Sonamarg）與斯利那加（Srinagar）。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

印度控制的喀什米爾（Kashmir）發生槍擊案，嫌犯闖入一座軍事隧道的工程現場，「無差別」開槍掃射，導致至少7人死亡、5人受傷。不過，目前沒有組織出面宣稱犯案。

《美聯社》報導，印度官方21日證實這起攻擊。警方透露，至少2名槍手闖入開槍，導致2人當場死亡，另外10人送往醫院之後，又有5人傷重不治。死者包括5名外地工人及官員、一名喀什米爾工人、一名喀什米爾醫師。不久前，他們才剛剛結束假期，於20日星期天晚間返回工地。

印度當局指控，數十年來反對印度統治的激進份子，犯下這起「恐怖的攻擊」，已經加派軍警，在該地區展開搜索行動，希望能夠盡速抓到槍手。

查謨和喀什米爾（Jammu and Kashmir）首席部長阿卜杜拉（Omar Abdullah）譴責這起攻擊「卑鄙又懦弱」。喀什米爾反抗領袖法魯克（Mirwaiz Umar Farooq）也表示，對於這起「令人髮指的殺戮深感哀痛」，但也認為此案再度提醒人們，「數十年來，我們遭受著永無止盡的，暴力與不確定性的循環。」

這座建設中的軍事戰略隧道，旨在連接喀什米爾河谷（Kashmir valley）和拉達克（Ladakh），多達數百人正在那裡工作，大多都是來自外地的勞工。專家表示，這條隧道對於軍方而言非常重要，因為能夠顯著提升他們在拉達克的作戰能力。

拉達克是一片寒冷的沙漠地區，與中國及巴基斯坦接壤，具有重要戰略意義，不過由於大雪的關係，至今已經與世隔絕半年左右。此外，自從2020年開始，印中士兵就在那裡持續軍事對峙，雙方都在邊境駐紮數萬名士兵，還部署了砲彈、坦克與戰機。