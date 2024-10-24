土耳其「航太公司」恐攻增至5死22傷　1男1女恐怖分子遭擊斃

▲土耳其恐攻。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

土耳其首都安卡拉（Ankara）郊區的國營土耳其航太工業公司（TUSAS／TAI）總部，23日傳出爆炸與槍響，土耳其內政部初步認定是恐怖攻擊，目前死傷人數已增至5死22傷。

綜合外電報導，本起「恐怖攻擊」中，至少已造成5死22傷。土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）指出，1男1女參與攻擊的槍手也已被擊殺。

土耳其副總統伊爾瑪茲（Cevdet Yılmaz）表示，5名死者中，4人為土耳其航太工業公司員工，還有一死是載槍手到現場的計程車司機。

目前尚無團體宣稱犯下這起恐攻犯罪，但當土耳其國防部長古勒（Yasar Guler）被問及此事，他認為是長期與土國政府為敵的庫德族工人黨在幕後主使。庫德族工人黨被土國、歐盟與美國認定是「恐怖組織」。

土耳其《每日晨報》（Dailysabah）報導，土耳其國家情報局（MIT）於南部安塔利亞省逮捕到了庫爾德工人黨（PKK）恐怖分子尤蘇博夫（Bari Iusubov）。根據了解，尤蘇博夫在俄羅斯、哈薩克、亞美尼亞和伊拉克北部馬赫穆爾地區的PKK營地，參與重要宣傳活動，並與PKK高層有密切聯繫，參與多項組織活動。