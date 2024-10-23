快訊／宜蘭24日達「停班課標準」！縣府宣布：各機關學校自行決定

記者游芳男、閔文昱／宜蘭報導

雖然第20號颱風潭美不會直接侵襲台灣，但其外圍環流與東北季風產生的「共伴效應」預計將帶來大量降雨，其中宜蘭縣的雨勢最為強烈。中央氣象署預估，宜蘭未來3天的總累積雨量將達到900毫米，單日降雨量更可能高達490毫米，已達停班停課標準。稍早宜蘭縣府宣布，24日各機關學校自行決定是否停班停課。

宜蘭縣政府稍早宣布，依據中央氣象署預報資料，明日（10月24日）受颱風「潭美」外圍環流與東北季風交互作用影響，宜蘭縣山區及鄰近地區有局部豪雨情形發生，各機關學校如因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，得由各該機關學校首長視實際情形自行決定停班停課，通知所屬公教員工及學生，並向該府報備，並請各防災單位做好防災及救災等工作。

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▲東北季風及潭美颱風雙重影響，周五之前雨勢明顯。（圖／氣象署）

氣象署指出，潭美颱風與東北季風的共伴效應也將影響北部與東半部的天氣，可能帶來豪雨或更大雨量。基隆北海岸、大台北山區、東北部山區、東部山區等地區24小時累積雨量可能達200至340毫米，且有局部豪雨等級以上降雨的可能。預估明（24日）基隆北海岸及大台北山區、東北部山區、東部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區為多雲。

另外，颱風外圍環流與東北季風的共伴效應也將帶來強烈風浪，沿海地區及離島有長浪發生的機率，可能達3至6公尺浪高，海邊活動需特別注意。另外，東北風明顯偏強，桃園、嘉義、台南沿海空曠地區及新竹至雲林、基隆北海岸、綠島、金門、馬祖有9至11級強陣風，苗栗至雲林沿海空曠地區、澎湖、蘭嶼、恆春半島易有10至12級強陣風，東部、東南部沿海空曠地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象署呼籲，由於未來幾日雨勢劇烈，民眾需注意瞬間大雨、山區需防止坍方及落石，低窪地區則需防止積水。另外，由於風力強勁，民眾出門時應注意行車安全，並避免前往海邊。