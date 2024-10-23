潭美攜手東北風夾擊！1地總雨量「恐達900毫米」　影響最劇時間曝

記者閔文昱／台北報導

今（23日）東北季風增強及潭美颱風外圍環流逐漸影響，迎風面基隆北海岸、東北部及大台北地區有長、短延時強降雨發生。對此，中央氣象署指出，東北季風及潭美颱風雙重影響，周五（25日）之前雨勢明顯，尤其迎風面有共伴效應注意豪雨等級以上雨勢，沿海風強浪大也須留意長浪。

▲東北季風及潭美颱風雙重影響，周五之前雨勢明顯。（圖／氣象署，下同）

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根據氣象署資訊，今年第20號輕度颱風潭美，23日下午2時中心位於鵝鑾鼻南南東方690公里之海面上，向偏西進行，今晚至明（24日）將通過呂宋島，接著進入南海，直接影響台灣的機率不大，但受其外圍環流及東北季風雙重影響，今晚至周五清晨迎風面地區易有大雨或豪雨，北部及東半部山區及北海岸甚至有局部豪雨等級以上降雨，應多加留意。

氣象署預報員劉宇其表示，潭美颱風及東北季風的影響將在明天至周五清晨最為劇烈，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有陣雨且下雨時間長，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其基隆北海岸及大台北山區、東北部山區、東部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣。

值得注意的是，根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，地方政府可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。目前宜蘭縣24小時累積雨量達300至490毫米，其中山區的3天總累積雨量更是上看900毫米，已達停班課標準，不過是否停班停課，宜蘭縣政府將在今晚10點前公布。

劉宇其指出，周五颱風進入南海，受東北季風及颱風外圍環流影響，迎風面北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部地區有局部短暫陣雨，東北部及東部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，中南部山區亦有零星短暫陣雨。

到了周六（26日）颱風遠離，不過仍受颱風外圍雲系影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，尤其東部、東南部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。

此外，西半部雖然較無雨勢，但明天風力依然會相當強勁，氣象署提醒，今天風大的地方明天還是繼續大，其中澎湖、蘭嶼、恆春半島、苗栗、台中、彰化、雲林沿海空曠地區易有10到12級強陣風，台南以北其他沿海空曠地區、金門、馬祖、綠島，以及新竹、苗栗、台中、彰化、雲林較內陸一些的地方也容易出現9到11級強陣風。