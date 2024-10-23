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潭美颱風共伴效應明顯！最強降雨時間曝　北東連3天「紅到發紫」

▲▼軒嵐諾颱風逐漸遠離台灣，陸上颱風警報解除，天氣,行人,路人,雷雨,口罩,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖 。（圖／記者李毓康攝）

▲明天到周五清晨降雨最明顯，雙北及宜蘭、花蓮山區可能有豪雨發生。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

潭美颱風持續往西移動，侵台機率低。中央氣象署指出，明天到後天受到颱風外圍環流以及東北季風雙重影響，北部、東半部降雨明顯，明天共伴效應條件最好，最強降雨時間落在明天到後天清晨，雙北及宜蘭、花蓮山區可能有豪雨發生。

氣象署預報員劉宇其說，目前潭美颱風位在台灣南方800多公里海面上，逐漸接近菲律賓呂宋島，預計今晚到明天清晨通過菲律賓呂宋島上空，進入南海，朝海南島南方海域，因此颱風不會直接影響到台灣及鄰近海面，發布颱風警報機率低。

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▲▼潭美颱風路徑預測 。（圖／氣象署提供）

▲潭美颱風路徑預測 。（圖／氣象署提供）

不過，劉宇其表示，颱風結構寬廣，其外圍環流延伸到巴士海峽、台灣東南方海面 ，也要留意，這個季節颱風目前所在位置會帶來比較偏向東南風的暖濕空氣，今天北邊有東北風逐漸南下，今天到明天東北季風跟外圍環流交會區域，就是台灣以東海面，明天東方水氣越來越多、雲系發展越來越旺盛，產生共伴效應。

劉宇其說，明天共伴效應條件最好，雨勢要特別留意，最強降雨發生周四到周五清晨，北部、東半部降雨明顯，尤其基隆北海岸、雙北山區及宜花山區，不排除有豪雨等級以上的降雨，尤其宜蘭、花蓮山區強降雨持續到周五清晨，白天降雨稍微趨緩，但東半部降雨還是非常大。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，周六颱風遠離，雨勢進一步趨緩，因水氣仍多，東半部尤其花蓮、台東會有局部大雨或豪雨出現，雨勢明確減少要等到周日之後，迎風面可能仍有降雨情形，這段時間中南部影響不大，近山區或南部仍會有局部性短暫雨。

風力部分，劉宇其指出，目前蘭嶼測到12級陣風，今天到明天風力最大，台南以北、基隆北海岸、恆春半島及離島風力強勁，浪也很明顯，今、明天各沿海可能出現3至6公尺浪高，海象惡劣。今天氣溫轉涼，周末溫度逐步回升。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

劉宇其提到，關島附近有一個低氣壓發展起來，往北的移動機會較高，該低氣壓的環流也非常廣大，若發展過程環流比預期還大，很有可能影響到潭美颱風的路徑跟速度，但仍有不確定性，氣象署持續觀察低氣壓的發展狀況。

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