東京10幾度怕很冷！他穿「薄外套、短袖」驚呆　大票讚：超爽

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

有台人最近去日本，看天氣預報，東京會掉到10幾度，想說台灣10幾度時，他會冷到發抖，結果沒想到實際體驗卻涼爽、微冷，短袖加薄外套就是舒適的涼爽感，「為什麼會這樣？感覺不夠冷啊！」就有人忍不住大讚日本天氣，「乾冷不冷」、「去年底在福岡都是0-5度，衣服把手腳都包住，基本上只有臉會感覺到冷。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「日本10幾度怎麼不太冷？」說他到日本前看天氣預報，東京大約是10幾度，「想說台灣10幾度肥肥冷到發抖，怕爆！」結果後來實際體驗，「嗯？怎麼感覺涼爽微冷，短袖加薄外套就是舒適的涼爽感」，直呼「感覺不夠冷啊！」

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看到貼文後，就有人表示，「濕度會影響體感溫度，熱的時候很悶，冷的時候很容易帶走身上的溫度」、「東京易聚熱難散熱」、「你去水邊感覺會不一樣喔」、「乾冷跟濕冷是不同等級的，日本是乾冷」、「在日本3度也還好，跟台灣10幾度差不多」、「日本的建築有在考慮保暖，室內沒那麼冷。」

還有網友直呼超喜歡日本的天氣，「我連薄外套都沒穿，很熱」、「在東京和京都時，就算0～3度也不會覺得太冷」、「曾經8度，穿個T shirt不覺得冷」、「以前在日本滑雪場工作，零度左右去外面鏟雪，穿短袖出去也不覺得冷到靠北。但台灣10度寒流來，穿整身還是會有寒風刺骨的感覺」、「真的有差，我去福岡溫度22度，體感像台灣26度，超爽的。」