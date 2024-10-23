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京華城是否停工？　北市議會朝野一致建議：若無公安疑慮應立即停工

▲▼京華城改建案 京華廣場 建案 容積率 圖利 柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲京華城改建案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議會今（23日）下午進行黨團協商，排定市長蔣萬安11月8日、11月15日赴議會專案報告。另外，針對各界關注的京華城容積重大違失案，協商後決議基於安全考量，請市府針對公安是否有疑慮進行調查，「若無疑慮，要求市府應立即做出停工處分」。而第一魚果市場改建案、南港轉運站BOT案是否成立議會專案小組，將視市長蔣萬安的專案報告內容而定。

根據協商結論，台北市議會本會期將在11月8日邀請市長蔣萬安針對「大巨蛋消防安全逃生避難驗證報告內容、缺失與硬體改善（含漏水改善）辦理情形、營運績效評估進度、重啓議約方案及買回可行性評估；南港轉運站興建營運移轉案；台北市社會住宅的建置進度？以及未來如何透過多元取得增加社會住宅之存量？（例如都市更新、公地撥用……等） ；台北市治水防洪規劃進度；台北市市民廣場改造方案詳細計畫及進度規劃；第一魚果市場改建6樓以上樓層興建之必要性，興建與否差異評估」專案報告。

第二次專案報告時間則排在11月15日，主題為「台北市運動發展及新興運動之需求，及整體運動場館規劃情形與優秀體育人才培訓計畫；台智光BOT案現況及警局專線解約；台北市兒童幼托安全：狼師事件發生後，市府於幼兒園及托嬰中心監視器建置管理機制及異地備份措施情形；因應打詐新4法實施後，台北市反詐騙精進作為；台北市人口持續下降，市府檢討報告與改善方案；青年局組織規劃及業務內容」專案報告。

審計部台北市審計處長張志乾下午赴議會報告112年決算審計報告，議員苗博雅問及，第一魚果市場發包規格很特殊，是「減樓層」發包，是否有任何公共工程減樓層發包？張坦言，以他待過的單位，是第一次碰到。議員許淑華也問，是否看過用減項發包處理工程預算？張說，減項發包是有碰過，但沒有碰過整棟大樓只蓋一部分、另一部分樓層減項。

隨後下午進行政黨協商時，針對第一魚果市長改建案、南港轉運站BOT案是否成立議會專案小組調查？參與協商的議員王欣儀指出，南港轉運站BOT案政風處已有調查報告，且專案小組調查時間至少3個月，恐延至明年農曆春節。最後經政黨協商後決議，將視蔣萬安赴議員專案報告的內容，再決定該2案是否成立專案小組。

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