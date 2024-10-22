雙城論壇卡關！議員憂沒認真談　北市府曝進度：盼副市長以上來台

▲台北市議會民政委員會談有關雙城論壇提案。（圖／翻攝自議會雲端議事影音）

記者袁茵／台北報導

今年台北上海雙城論壇輪到台北市主辦，但已到10月下旬卻遲無下文；民進黨台北市議員何孟樺等人提案，由於中國文攻武嚇頻頻，北市府應停辦雙城以示抗議，而22日台北市議會民政委員會也審理此案，並做出3點決議，要求市府在「對等、尊嚴、善意、互惠」原則下辦理雙城及兩岸城市交流，且今年若因故無法辦理，應提檢討報告。

民進黨議員何孟樺、顏若芳、張文潔、林世宗、林延鳳、陳怡君、陳賢蔚於今年5月提案，「鑑於兩岸態勢緊張、中國對我國之文攻武嚇頻仍且明示轟炸本市之意圖，市政府應宣布停辦2024年雙城論壇以示抗議，以後年度若欲重新舉辦，應以市長所提之辦理三要件於辦理前一個月提出評估報告予議會」。

台北市議會22日上午10時召開民政委員會，國民黨台北市議員游淑慧表示，應鼓勵台北市政府開拓除了上海以外的其他城市交流，而不是阻擋其中一個城市論壇，畢竟海基會秘書長羅文嘉說「兩岸交流的門永遠開著」，中央也沒阻止各層次兩岸交流，北市府不該自己先把門關起來，況且若中央覺得不宜，申請入台許可時，陸委會可能就會擋下，但中央至今也沒指示北市府「狀況不好不要辦」。

國民黨台北市議員鍾沛君也表達認同，應該要擴大其他城市交流，如果只因蔣萬安沒跟其他城市交流，就停掉十幾年來的雙城論壇，邏輯有點怪怪的，就像現在我國邦國國一直在減少，照此邏輯，是不是總統也別出訪友邦了？

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／台北市政府提供）

民眾黨台北市議員陳宥丞提及，在對等尊嚴平等的原則之下，兩岸應該要堅持跟守護得來不易的市政交流成果，但也要批評台北市長蔣萬安，今天已經10月底了，如果真的如報導所稱，辦不辦雙城得看對岸臉色，那也認同台北市該要有主體性與自己原則，現在搞到10月都還沒辦，到底是不是因為蔣萬安出訪美國的緣故，又或是過去成效不彰而不辦？

台北市政府秘書長李泰興回應，時間還在磋商當中，並沒有「看上海方臉色」，因為論壇是雙方達成共識才能正式對外宣布，而大家也有為好幾個時間點磋商，之前確實有不斷給予對方時間點，但陸方有些首長有行程，所以變成大家還在磋商。

民政委員會召委、國民黨議員曾獻瑩質疑，現在雙城論壇卡關的原因為何？李泰興指出，目前還是在跟陸方磋商，希望能在11、12月舉辦。聽聞此回應，游淑慧痛批「這不是廢話嗎，今年還剩哪幾個月？」而李泰興則回應，會繼續努力跟大陸磋商，希望今年如期辦理。

陳宥丞追問，今年有沒有可能辦不成，市府有無做此準備？李泰興稱「我們預設是辦得成」、「我們不希望辦不成，我只能這樣講」。游淑慧也說，現階段只留給中國大陸2個月的時間可以選擇，中間包括蔣萬安要總質詢，這是一件很不禮貌的行為，雙城論壇經歷3任市長，即便是民眾黨籍前台北市長柯文哲也未停辦，蔣市府到底有沒有認真協商？

曾獻瑩再追問，卡住原因是什麼？李泰興說，雙方一直有在磋商，但時間點尚未確定，因為要錯開11月市政總質詢，且也希望上海來台官員有一定層級，希望至少是副市長以上。

最後，民政委員會做出3項決議，第一「市府應積極展開與兩岸、國際各城市的溝通交流活動」、第二「請市府在『對等、尊嚴、善意、互惠』原則下辦理雙城論壇及兩岸城市交流活動」、第三「市府今年如果因故未能辦理雙城論壇應向本會提出檢討報告」，並在此3個決議下將此案送至台北市政府研議辦理。