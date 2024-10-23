獨／板殯貨梯墜落停用！2樓24具遺體靠人搬下樓　冰櫃空間恐告急

▲板殯貨梯鋼索斷裂，遺體不能存放2樓冰櫃，冰櫃容量恐告急 。（圖／記者戴上容攝，下同）



記者戴上容／新北報導



新北市板橋殯儀館22日下午5時許發生意外，3名館方人員在運送遺體從2樓至1樓時，貨梯鋼索突然斷裂，導致貨梯急速下墜，3人連同遺體一同摔落至1樓。其中1名人員左小腿嚴重骨折變形，3人皆被緊急送往亞東醫院治療，所幸無生命危險。此次貨梯故障使得2樓的遺體無法順利運至1樓，目前仍有24具遺體需依賴人力搬運下樓。2樓存放區「只下不上」將暫停使用，冰櫃容量問題令殯葬業者感到擔憂。

一名不願具名的殯葬業者透露，近期天氣劇烈變化，可能導致死亡案例增加，貨梯鋼索斷裂迫使2樓遺體只能依賴人工搬運，不僅降低效率，也提高人員受傷的風險。殯葬處為此決定2樓區域「只下不上」，所有新進遺體及準備辦理告別式的遺體將安置在1樓，並在1樓設置移動式冰櫃以應急。

然而，該業者指出，移動式冰櫃僅能存放4至5具遺體，且溫控效果不如固定式冰櫃穩定，擔心若貨梯問題不迅速解決，可能進一步影響殯儀館的整體運作效率。

新北市民政局長林耀長回應，貨梯鋼索斷裂是因鏈條滑軌焊道接點金屬疲乏導致。殯葬處已將該貨梯封閉停用，並將加快汰換作業，預計半年內完成。此外，殯葬處將全面檢查現有設施，確保未來的使用安全。

▲板殯貨梯鋼索斷裂導致一人腳變形，圖為事故貨梯 。（圖／殯葬處提供）



殯葬處進一步說明，1樓現有630個櫃位，2樓共可存放72具遺體。貨梯故障後，2樓現存的24具遺體將由工作人員以人工方式搬運至1樓，而2樓區域暫時僅允許遺體下樓，不可再上樓，以減少人力負擔，殯葬處會放置移動式冰櫃作因應。將會加速行政效率，讓貨梯設備恢復正常運作。

▲板橋殯儀館冷藏室容量恐告急 。（圖／記者陳以昇攝）