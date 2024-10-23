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愛爾蘭大學推出4年制網紅學位　瞄準社交媒體風潮

▲▼教學,長輩,滑手機,社交媒體,網紅。（圖／Unsplash）

▲國外有大學開設網紅成並授予正式學士學位。（示意圖／Unsplash）

記者林璟倩／編譯

身處社交媒體時代，「網紅」這個職業已經成為Z世代年輕人中越來越受歡迎的選擇。愛爾蘭的一所大學（South East Technological University）瞄準這股風潮，推出一門4年制的創新學程，並授予正式學位，教導學生如何將自己在Instagram、TikTok和YouTube等平台上的存在和內容轉化為收入來源。

課程主任Irene McCormick在接受法新社訪問時表示，「當網紅是一件正熱門的事情」。她進一步解釋說，先前曾開設夏季班，該課程由TikTok用戶授課，吸引了350名申請者爭奪30個名額。McCormick說：「課程有驚人的吸引力，我們看到了更多的需求，因此將其擴展到學位水平」，經由兩年的開發，確立了這門為期四年的「內容創作與社交媒體」學士學位課程，並迎來了首批15名學生。

McCormick表示，大多數學生已經沉浸在科技領域或在其中工作，並希望擴展他們的工具和知識。她補充道：「你可以在家裡自學，但掌握如何在線上與目標受眾聯繫的實踐和理論，將對你的職業生涯產生巨大影響」。

網紅（Influencer）一詞於2019年正式收錄到字典中，它指的是通過使用社交媒體而聞名的人，這些人利用他們的名氣來代言、推廣或引起對產品和品牌的興趣，通常是為了獲得報酬。現在，最突出的影響者如YouTube挑戰特技創作者Mr Beast和遊戲視頻博主KSI吸引了大批的線上觀眾，去贊助貼文或藉由品牌贊助及廣告賺取巨額收入。

調查顯示，大多數Z世代（1997~2012）的年輕人在工作上會考慮成為YouTuber或實況主。學生們表示，他們希望這門課程能幫助他們利用自己的興趣和愛好發展成為事業。McCormick說，無論是在鏡頭前還是幕後，網紅行業的人才就業機會正以倍數增加，她補充道：也許社交媒體上的網紅貼文有時可能很輕浮，但事實上並非如此，這是一門非常嚴肅的生意，大約有7成行銷人員相信網紅是行銷的大未來，就連各國政府也在運用網紅的力量向人民傳遞訊息，而這正是我們所要開拓的市場。

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