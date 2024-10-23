陸多地市監局盯上「蠟瓶糖」　部分產品含「多環芳烴」致癌物

▲蠟瓶糖款式多樣新穎，受到小朋友族群喜愛。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸食品「蠟瓶糖」近期在抖音上爆紅，成為小朋友群體中的網紅食品。不過，有家長發現，在電商平台購買的「蠟瓶糖」外包裝無生產廠家、無生產日期、無保存期限期、無品牌和合格證任何有關的產品資訊，對食品安全造成疑慮。據了解，包括雲南、江西、河南、甘肅等多地市場監管部門近期皆陸續展開對「蠟瓶糖」的專項整治。

《央廣網》報導，購買多款蠟瓶糖後發現，售賣的部分蠟瓶糖號稱「純手工製作」，並沒有完整、規範的食品產品信息（資訊，下同）。比如，缺乏生產廠商、執行標準或食品生產許可證等，雖然有些產品標注了信息，但字跡模糊不清。

山東淄博消委會16日發文稱，市面上的蠟瓶糖大多屬於「三無產品」，部分產品經檢測發現含有「多環芳烴」這一致癌風險物。對此，淄博市消委會提醒，要選擇正規管道購買零食，要查看產品配料表和生產資訊，應確保含有食品級蜂蠟等合法的配料。

淄博市消委會強調，蜂蠟作為蠟瓶糖的一部分，本身沒有毒性，但部分商家違規使用劣質蠟，導致蠟瓶糖含有其他污染成分，進而存在損害消費者健康權的風險，「對於自稱為手工製作的蠟瓶糖，需要商家提供詳盡的生產工藝說明、原材料來源證明以及合格的質量檢測報告。」

據了解，蠟瓶糖是用蜂蠟等食用蠟製成的糖果，外殼由蠟在模具中固定成型，內部含有糖漿，近似於口香糖。造型多樣的蠟瓶糖受到不少中小學生族群的追捧，加上在抖音上的宣傳，在學校門口的小商店和多個電商平台上銷量不錯。

大陸中國食品產業分析師朱丹蓬表示，網路在售的蠟瓶糖類產品，大多數沒有檢測報告，「從食用角度來看，只要不過量，對人體的危害可能不會有太大的影響。但是，如果由小作坊或小微企業生產，其整個車間環境、二次污染、原料管控可能會存在一定不規範之處，比如會存在大腸桿菌或者沙門氏菌的風險，因此建議消費者要謹慎食用。」