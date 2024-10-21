四方電巴欠薪停業...遭扣押公車9輛莫名燒毀　驚悚烈焰畫面曝

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區今日凌晨傳出嚴重火警，四方電巴9輛公車遭燒毀。中市交通局說，四方電巴在去年10月因營運不善已停業，所屬車輛為銀行、債權人扣押車輛。警消今日在火災後初步調查，已經排除人為因素，無法排除鋰電池故障因素致災。

▲台中欠薪停業的四方電巴，遭扣押公車今日凌晨不明原因燃燒起火。（圖／記者許權毅翻攝）

交通局說，起火車輛為四方公司遭銀行扣押的車輛，四方公司於去年10月因營運不善已停業，所屬車輛後續由銀行及其他債權人進行扣押，已無行駛台中市市區公車路線。

此外，巨業客運305、306兩條路線的車輛也停放於該停車場，雖未受此次火災影響，但為配合消防救災動線需求，有部分班次延後發車，現已陸續恢復行駛。交通局已要求台中市電動公車業者定期舉辦電動公車消防演習，並落實車輛設備安全檢查，以維護民眾乘車安全。

消防局指出，此起火警地點位於北屯區的四方電巴（已停業）車輛停置場，現場共燃燒四方公司9輛電動巴士，其中8輛全毀、1輛半毀，消防局獲報後立即派遣第八大隊、轄區東山分隊等共計10個單位，出動各式消防車21輛、消防人員46名前往搶救。

消防局表示，火勢於凌晨3時32分控制，4時9分撲滅，現場無延燒情形、無人員傷亡。會同警方調閱監視器等未發現可疑人士，初步排除人為因素，無法排除鋰電池故障等電氣因素致災，詳細起火原因由火調人員調查中。