　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

色廚盯上女服務生！狂摟腰噁喊「帶妳去廁所生孩子」　法院判決曝

▲嘉義火鍋店廚師性騷擾女服務生，被判7月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲嘉義火鍋店廚師性騷擾女服務生，被判7月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

嘉義市一間火鍋店的賴姓廚師兼內場幹部，去年5、6月間，多次觸碰女服務生小萱（化名）的腰部，並尾隨對方到廁所門口，意圖偷窺更衣，甚至還噁喊「廚房阿姨叫我帶妳去廁所生孩子」，讓小萱憤而離職並報警。對此，嘉義地院依性騷擾及跟騷法，各判賴男有期徒刑4月，合併應執行7月，得易科罰金。

根據法院判決書，賴男與小萱僅是職場同事，但他在一個多月內，利用員工聚餐與在店內工作的機會，碰觸小萱腰部多達5次，甚至曾意圖偷窺對方更衣、噁稱「廚房阿姨叫我帶妳去廁所生孩子」，以及在看到小萱上衣露出內衣痕跡時，調侃內衣太舊等。

對此，賴男辯稱，他只是不小心碰到小萱的腰部，並只有輕拍她的頭部。然而，法官指出，女性的腰部非屬任意可以觸摸的部位，賴男未經小萱同意就強行觸碰，這足以聯想到與性行為有關，屬於侵犯身體隱私。另外，小萱被賴男觸碰腰部時，曾開口表示拒絕，但賴男仍繼續觸碰她，顯然已犯下性騷擾及跟蹤騷擾等行為。

儘管賴男與小萱達成和解，但他未依約賠償完畢，且在檢警偵訊時否認犯行，直到面對法官時才坦承。法官認為，賴男多次性騷擾小萱，使她產生心理陰影，因此違反了性騷擾防治法及跟蹤騷擾防制法。最終，法院依這兩項法律，各判賴男有期徒刑4月，合併應執行7月，得易科罰金。

ET快訊
金鐘59戲劇完整得獎名單一次看！《八尺門》奪7獎
吳慷仁「我是幸福的」奪視帝！缺席有話想說：容忍了我的任性
許瑋甯得獎謝老公「邱澤超閃回應了」！
劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」　遺孀、炎亞綸痛揭血汗現場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

15歲少年無照上路撞死3人　父親「職業曝光」還是新店某宮廟創辦人

色廚盯上女服務生！狂摟腰噁喊「帶妳去廁所生孩子」　法院判決曝

搭捷運聽到「全部往後退」！乘客嚇喊：以為快死　北捷曝原因

快訊／桃園新屋1056戶停電！電線桿爆「大片火花」畫面曝　台電說明

快訊／夫妻結伴登蝴蝶谷　人夫「遭落石擊中」摔落80米溪谷

台南嬤「專挑學生借錢」拿了就跑！他拍照竟被堵廁所　警方出手了

快訊／高雄快速道路貨車車禍　「4人坐車斗」1男噴出摔下6公尺橋亡

鱷魚躲騎樓納涼「嚇壞鄰居」！新竹女飼主被判罰3000元

快訊／1人噴飛摔落橋下命危！高雄88快速道路「轎車撞貨車」4傷

5度嘿咻小蘿莉女友「害懷孕產子」　色男認錯賠償...換輕判9月

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝和弦學蕭敬騰大吼：陳湘妮是我老婆！　變女兒傻瓜「躁鬱症沒再發作」

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

澎恰恰抱獎後台轉身拭淚：謝謝包容　許效舜.苗可麗打氣「給他一個掌聲」

賈靜雯「紅毯前一刻剪短髮」　喊話女兒：希望妳們會喜歡

好像！認不出誰是姚淳耀.鍾佳播　貼臉合體開場「致敬5台劇」台下笑翻

庹宗康錄《熊孩子》遭虧「錢比較多XD」

澎恰恰抱獎後台轉身拭淚　許效舜.苗可麗幫打氣

15歲少年無照上路撞死3人　父親「職業曝光」還是新店某宮廟創辦人

色廚盯上女服務生！狂摟腰噁喊「帶妳去廁所生孩子」　法院判決曝

搭捷運聽到「全部往後退」！乘客嚇喊：以為快死　北捷曝原因

快訊／桃園新屋1056戶停電！電線桿爆「大片火花」畫面曝　台電說明

快訊／夫妻結伴登蝴蝶谷　人夫「遭落石擊中」摔落80米溪谷

台南嬤「專挑學生借錢」拿了就跑！他拍照竟被堵廁所　警方出手了

快訊／高雄快速道路貨車車禍　「4人坐車斗」1男噴出摔下6公尺橋亡

鱷魚躲騎樓納涼「嚇壞鄰居」！新竹女飼主被判罰3000元

快訊／1人噴飛摔落橋下命危！高雄88快速道路「轎車撞貨車」4傷

5度嘿咻小蘿莉女友「害懷孕產子」　色男認錯賠償...換輕判9月

快訊／5縣市豪大雨特報！雨下不停　最新警戒區曝

《怪獸8號》主題餐廳西門登場　神秘幼獸變身甜點進入怪獸世界

GMC「電動美式皮卡車」推新年式！馬力＆續航力提升售價反降

23折起「9大線上旅展」快搶！新開溫泉飯店也有、買10送2時間曝

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

相關新聞

誆辦「性影像競賽」！少女為拿iPhone遭侵犯

誆辦「性影像競賽」！少女為拿iPhone遭侵犯

新竹一名黃姓男子一人分飾多角，以拍攝性影像給客戶賺取儲值點數、舉辦性影像競賽，優勝者可獲得IPHONE為由，騙少女小琪拍攝60段性影像或裸露照片，再誆稱要面交獎品iPhone，約小琪北上到新竹領獎順便性交易，拿玩具和她發生4次性行為，事後卻只總共給她2300元車資。全案曝光後，黃男被台南地院依違反兒少性剝削防制條例等罪，合併重判9年4月徒刑。全案還可上訴。

即／嘉義透天厝全面燃燒　火勢擴及3戶

即／嘉義透天厝全面燃燒　火勢擴及3戶

女子上駕訓班遭教練猥褻 她哭：怕拿不到駕照

女子上駕訓班遭教練猥褻 她哭：怕拿不到駕照

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

前議員兒性騷挨告　警通知竟裝錯信封

前議員兒性騷挨告　警通知竟裝錯信封

關鍵字：

性騷擾廚師女服務生嘉義判刑

讀者迴響

最夯影音

更多

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝和弦學蕭敬騰大吼：陳湘妮是我老婆！　變女兒傻瓜「躁鬱症沒再發作」

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面