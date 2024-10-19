色廚盯上女服務生！狂摟腰噁喊「帶妳去廁所生孩子」　法院判決曝

▲嘉義火鍋店廚師性騷擾女服務生，被判7月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

嘉義市一間火鍋店的賴姓廚師兼內場幹部，去年5、6月間，多次觸碰女服務生小萱（化名）的腰部，並尾隨對方到廁所門口，意圖偷窺更衣，甚至還噁喊「廚房阿姨叫我帶妳去廁所生孩子」，讓小萱憤而離職並報警。對此，嘉義地院依性騷擾及跟騷法，各判賴男有期徒刑4月，合併應執行7月，得易科罰金。

根據法院判決書，賴男與小萱僅是職場同事，但他在一個多月內，利用員工聚餐與在店內工作的機會，碰觸小萱腰部多達5次，甚至曾意圖偷窺對方更衣、噁稱「廚房阿姨叫我帶妳去廁所生孩子」，以及在看到小萱上衣露出內衣痕跡時，調侃內衣太舊等。

對此，賴男辯稱，他只是不小心碰到小萱的腰部，並只有輕拍她的頭部。然而，法官指出，女性的腰部非屬任意可以觸摸的部位，賴男未經小萱同意就強行觸碰，這足以聯想到與性行為有關，屬於侵犯身體隱私。另外，小萱被賴男觸碰腰部時，曾開口表示拒絕，但賴男仍繼續觸碰她，顯然已犯下性騷擾及跟蹤騷擾等行為。

儘管賴男與小萱達成和解，但他未依約賠償完畢，且在檢警偵訊時否認犯行，直到面對法官時才坦承。法官認為，賴男多次性騷擾小萱，使她產生心理陰影，因此違反了性騷擾防治法及跟蹤騷擾防制法。最終，法院依這兩項法律，各判賴男有期徒刑4月，合併應執行7月，得易科罰金。