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狂撫摸大腿！女子上駕訓班遭教練性騷擾　她崩潰：怕拿不到駕照

記者廖翊慈／綜合報導

安徽六安一名女子近日指控，自己9月上汽車駕訓班期間，遭教練性騷擾，對方在教課過程，不斷撫摸她的手及大腿，當時擔心反映後，教練會報復自己，不讓她考過駕照，拿到駕照後，才敢向相關政府部門檢舉。涉事駕訓班也證實，確有此事。

據《沸點視頻》報導，該名女子上傳的影片顯示，她在上課的過程中，副駕駛座的教練藉控制方向盤的機會，順勢將手放在她的手背上，除此之外，教練還會不斷撫摸她的大腿。該段作為證據的影片視角為後座，而影片中，女子絲毫不敢做出反抗的舉動。

▲▼女子上駕訓班遭教練猥褻。（圖／翻攝自微博）

▲▼女子拍下的畫面。（圖／翻攝自微博）

▲▼女子上駕訓班遭教練猥褻。（圖／翻攝自微博）

被女子指控的駕訓班表示，第一時間已經開除該名教練，機構也會配合警方調查。

相關影片引起網友熱議，「教練被開除了，車輛收回了，那駕訓班是不是也該賠償點精神損失費呢？畢竟這事太噁心了」、「駕訓班一定要有連帶責任，包括賠償，安撫，道歉，不能就這樣開除了事」、「駕訓班和教練是一伙的，不報警就不開除，報警就開除教練，開除教練就了事了嗎」、「我認為，嚴格意義上來說，這個教練應該被行政拘留」、「摸腿摸這樣，噁不噁啊」、「為了教學偶爾碰到手幾次可以理解，但這個摸手明顯是故意，還摸腿這人猥瑣罪吧」。  

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．尊重身體自主權，請撥打110、113。
．拒絕性騷擾，請撥打110、113。

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