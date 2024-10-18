15歲少年撞死3人！律師指1點超重要「父母負連帶責任」

▲15歲曾姓少年偷開車釀禍。（圖／翻攝記者爆料網）

文／CTWANT

台北市內湖區昨（17）晚發生一起15歲少年撞死3人的悲劇，一名15歲曾姓少年偷開祖父的車，卻因會車緊張「分不清煞車和油門」，失控高速撞進路旁臭豆腐攤，導致3人喪命。律師劉韋廷表示，本案將釐清車主對於少年偷開車知不知情，若知情恐怕同依過失致死罪法辦。

據悉，15歲少年趁祖父出國不在家，跑到他東湖的家偷開休旅車出門找朋友，卻因會車緊張，一時分不清油門與煞車釀成大禍，臭豆腐攤顧客60歲陳姓男子、51歲高姓女子，及一名61歲機車騎士盧男，因此死亡。

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據《TVBS新聞網》報導，律師劉韋廷表示曾男涉及過失致死罪，移送少年法庭審判，屬5年以下徒刑；另本案共釀成3死，如少年法庭認案情重大，將被視為一般刑案處理，曾男有可能被送地檢署。

此外，車主對於曾男開車是否知情，以及有無防範少年拿到車鑰匙？車主如明知而未防範，未來進司法程序時，劉韋廷表示車主可能被認定應注意而未注意，同依過失致死罪法辦。

曾男年紀為15歲，劉韋廷說依法必然減刑，推估刑度約落在3、4年間；至於民事賠償部分，少年的法定代理人將負起連帶責任。

林智群律師也在臉書上發表看法，「小孩成年之前，父母負連帶責任。」感嘆家教的重要性：「要好好教啊！」網友則表示，「名下無財產，結案」、「這下子賣房都不夠賠了，只能兩手一攤裝死了」、「無照開汽車，不能只有行政法罰錢，該改為刑法，跟酒駕一樣」、「跪碎膝蓋，磕破頭骨。都無法撫平被害者家屬了，這個孩子的父母賣房子也賠不起了。」

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