表哥被控性騷擾！　廖偉翔：零容忍立場絕不護短

▲廖偉翔。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委廖偉翔在臉書上透露，他的表哥、國民黨台中市黨部副主委葉欲立被指控在2021年涉嫌性騷擾，當事人今年向廖辦公室陳情。廖偉翔表示，「性騷擾零容忍的立場絕不護短」，他願意提供當事人一切可能的法律協助，他也願意支付相關律師及訴訟費用，如有相關法律責任，他絕對支持依法處理，絕不寬貸。



廖偉翔表示，葉欲立是他表哥，曾於2023年競選期間擔任助選志工。他辦公室於2024年4月10日接獲陳情訊息，指稱葉欲立於2021年性騷擾。對此，本人重申性騷擾零容忍的立場絕不護短。

廖偉翔說明事件經過，2024年4月10日凌晨3點，辦公室同仁始接獲當事人陳情有關葉欲立於2021年對當事人進行性騷擾；4月10日12點本辦公室給予回應，並表示辦公室可以提供法律諮詢，隨時可以提供協助；同月12日當事人再次反映，辦公室也回應願意提供法律協助

廖偉翔續指，今年4月12日19:58當事人表示不信任本辦公室及法律諮詢服務；10月9日20:21當事人傳官方臉書有關葉欲立的相關新聞。

廖偉翔表示，他接獲訊息後立即與葉欲立聯繫，並了解狀況。葉欲立表示2021年事發當下有向當事人道歉，並於2023年10月18日再次與當事人見面並道歉。廖偉翔說，他堅持性騷擾採取零容忍態度，他願意提供當事人一切可能的法律協助。

廖偉翔強調，為避免影響雙方情緒，他暫未主動聯繫當事人，但已於歷次訊息中表達隨時願意提供協助，顯然雙方未有互信基礎相當遺憾，他們理解當事人對他團隊與法律諮詢單位的疑慮，但請相信，他們的協助承諾始終不變。目前了解當事人仍因葉欲立的行為感到不適。

廖偉翔強調，如果當事人覺得他辦公室處理有未盡之處，他們深感抱歉，但請當事人放心，他們將全力支持到底。如經評估需要提告，他願意支付相關律師及訴訟費用。如有相關法律責任，他絕對支持依法處理，絕不寬貸。



