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在地子弟熱心回饋鄉里　南消下營獲贈器材提升救護勤務安全

▲台南市消防局下營分隊於駐地舉行「救護裝備器材」捐贈儀式，由消防局第二救災救護大隊大隊長王騰毅代表受贈，同時頒發感謝狀致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局下營分隊於駐地舉行「救護裝備器材」捐贈儀式，由消防局第二救災救護大隊大隊長王騰毅代表受贈，同時頒發感謝狀致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局下營分隊於駐地舉行「救護裝備器材」捐贈儀式，係由高雄市聯合動物綜合醫院院長黃明祥先生暨陳秀青女士、黃珈琳小姐、黃子軒先生共同捐贈，並由消防局第二救災救護大隊大隊長王騰毅代表受贈，同時頒發感謝狀致謝，以感謝其善行義舉造福地方。

▲台南市消防局下營分隊於駐地舉行「救護裝備器材」捐贈儀式，由消防局第二救災救護大隊大隊長王騰毅代表受贈，同時頒發感謝狀致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃明祥先生身為下營在地土生土長的子弟，目前雖已定居高雄市，仍熱愛下營這片土地的情感沒有改變，之前也曾捐贈新型救護車予下營分隊同仁執行救護勤務。此次為了增進消防人員救護出勤的安全，特捐贈救護裝備器材一批，包含救護頭盔15組、無線電背袋18只、強力手提照明燈4具及適用於車禍救護勤務的快速救援索等價值約16萬元之4大項裝備予消防同仁，希冀未來在救護勤務上可使出勤人員更加的安全及便捷。

▲台南市消防局下營分隊於駐地舉行「救護裝備器材」捐贈儀式，由消防局第二救災救護大隊大隊長王騰毅代表受贈，同時頒發感謝狀致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

由於救護人員執行救護勤務時，有可能遇到現場環境惡劣或有墜落物掉落的狀況，因此需要救護頭盔來防護人員頭部的安全。而無線電背袋有利於救護人員方便攜帶無線電，並以隨時回報現場狀況。另面對夜間勤務或是能見度不足的環境，強力手提照明燈亦可使救護人員察覺現場的危險性，提升警覺以維護自身安全。其中捐贈器材較特別的是快速脫困索，可以快速拉出因車禍受困於車內的患者，同時亦可保護其頸椎不受到二次的傷害。

▲台南市消防局下營分隊於駐地舉行「救護裝備器材」捐贈儀式，由消防局第二救災救護大隊大隊長王騰毅代表受贈，同時頒發感謝狀致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，在市長黃偉哲的支持下，近年來已充實了消防同仁許多的各式裝備器材。本次也特別感謝黃明祥先生秉持回饋鄉里的熱誠，捐贈救護器材一批以協助消防工作，有效提升人員執行勤務上的安全。

▲台南市消防局下營分隊於駐地舉行「救護裝備器材」捐贈儀式，由消防局第二救災救護大隊大隊長王騰毅代表受贈，同時頒發感謝狀致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長長王騰毅指出，黃明祥先生展現服務社會之大愛，以及對消防工作的支持和幫助，此次捐贈的救護器材，除了能夠提升同仁的安全性，相信分隊同仁能不負此善舉的希冀，能夠善加使用在救災救護的現場，造福更多的在地鄉親。

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