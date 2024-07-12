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社會 社會焦點 保障人權

出庭帶手指虎當包包吊飾　莽男直接再加一罪

記者黃翊婷／綜合報導

南投男子阿強（化名）有毒品前科，去年1月間他花費200元在路邊攤購買手指虎，接著因案前往南投地院，卻因為掛在包包上的手指虎被法警攔下，直接再吃上一罪。雖然阿強辯稱只是覺得手指虎看起來很漂亮才會購買，但仍被南投地院法官依於公共場所未經許可攜帶刀械罪，判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲▼崔男雙手戴手指虎，暴力毆打受害女性。（示意圖／CFP）

▲阿強購買手指虎，還帶著出庭。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強因為施用、持有毒品案件，被法院判處有期徒刑1年確定，並於2021年7月縮短刑期假釋出監；2023年1月間他在不詳地點向不知名人士購買1個具有殺傷力的手指虎，價格200元，接著便將手指虎懸掛於隨身攜帶的包包上。

同日上午11時許阿強為了另一起案件前往南投地院，接受門禁檢查時，被法警發現掛在包包上的手指虎，因而又吃上一罪。阿強表示，他只是在路邊攤看到手指虎覺得很漂亮，才會購買，不知道持有手指虎會有罪責。

不過，南投地院法官認為，扣案的手指虎經南投縣警局檢查之後，確認屬於《槍砲彈藥刀械管制條例》第4條第1項第3款公告的查禁刀械，考量到阿強並未使用該手指虎進行犯罪，最終依於公共場所未經許可攜帶刀械罪，判處他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

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