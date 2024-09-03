警眷喝醉罵警三字經挨告妨害公務　1理由獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

自稱是警眷的男子阿鵬（化名）今年2月間因為酒後與人發生糾紛，面對接獲報案前來處理的2名警員，他竟脫口說出「X你娘」、「X」等髒話，因而挨告。不過，南投地院法官認為，阿鵬罵髒話並未妨害警員執行公務，最終因證據不足，裁定他無罪。

▲阿鵬酒後與人起口角，還對警員脫口罵出三字經等髒話。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方起訴指出，阿鵬今年2月間在某處所與人發生口角衝突，警員獲報前往處理，他竟當場對著2名警員辱罵，包含「X你娘這邊職業賭場，你們不去抄，你們在做三小」、「我有喝啦，X你娘」、「X」等話，足以貶損2名警員的名譽、人格等社會評價，後續警員對他進行酒測，測得吐氣所含酒精濃度為每公升1.3 毫克，因而認定他涉犯《刑法》第140 條之侮辱公務員罪嫌。

阿鵬到案之後對於上述行為並未提出異議，僅強調當時他喝醉酒，「我是警眷怎麼可能妨礙警察辦案」。而2名警員也證稱，阿鵬只是單純罵髒話，沒有達到讓他們無法執行勤務的程度，只是會讓勤務完成度的時間比較慢一點。

南投地院法官認為，從警員證詞看來，阿鵬的行為並不足以影響警員執行公務，雖然他罵髒話確實可能貶損警員的人格，但與警員執行公務並無關聯，所以難以認定他出言侮辱的主觀目的是為了妨害公務執行，最終因證據不足，裁定無罪，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。