　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

潭美颱風隔空發威「遠距降雨」　明、後天下最大

▲▼潭美颱風最接近台灣的時段，落在今日下半天至周五上半天。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

▲潭美颱風最接近台灣的時段，落在今日下半天至周五上半天。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

潭美颱風目前仍在菲律賓東方海面，氣象專家林得恩指出，颱風暴風圈未直接搆到台灣警戒區域範圍，其外圍環流較強且寬廣，明、後天降雨強度最大，降雨量最多，基隆北海岸、大台北山區及宜花山區在豪雨或大豪雨以上等級。

台灣大學大氣科學博士林得恩今在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，潭美颱風，今、明天將循環境駛流場的導引，朝西北西轉西方向移動，並將穿越菲律賓呂宋島的中北部，進入南海海域。最接近台灣的時段，會落在今日下半天至周五的上半天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林得恩指出，雖然颱風的暴風圈並未直接搆到台灣警戒區域範圍，發佈警報的機會較小。潭美颱風是屬於季風低壓區內發展的熱帶擾動系統，其外圍環流較強且雲帶寬廣，使得即便遠在暴風圈之外的台灣北部、東北部及東部地區（適屬颱風的迎風面）也會有顯著降雨的機會。

他分析，預測今日，東北部山區就有豪雨的可能，基隆北海岸及大台北山區也有大雨的機會。明、後天，降雨強度最大，降雨量最多，基隆北海岸、大台北山區及宜花山區降雨在豪雨或大豪雨以上等級。

林得恩說，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島降雨強度也在大雨至豪雨等級之間。另一方面，潭美颱風的外圍環流（東南風向）與環境東北季風的輻合與交互作用，也會使得北部及東北部地區的降雨快速累積。

ET快訊
歐洲模式預測「潭美颱風大迴轉」！　粉專曝可能原因
獨／調查局350萬安毒詭異失蹤4年　「惡搞」真相曝光
汐止食品廠全面燃燒！恐怖橘紅火煙狂竄　好市多旁交通大打結
快訊／道奇世界大賽前兩戰先發確定！
A＆F前執行長涉性販賣遭逮！　誘騙小鮮肉「口交換試鏡」
楊乃文爆愛上牛肉麵名店老闆！　50歲單身8年主動追愛
眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　網驚：瘦好多
超哥趕YTR出店「真相曝光」：你們就是蹭流量

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵董座、總經理加薪4成　杜微：等從業人員要點核定再調整

東北季風聯手潭美颱風今起雨區擴大　3地濕答答下到周末

基隆站百年雕花雨棚險被拆除　台鐵承諾原地保留修復

歐洲模式預測「潭美颱風出海後大迴轉」　粉專曝可能原因

快訊／08:50花蓮萬榮規模3.4「極淺層地震」　最大震度2級

機票像股票！如何買在最低點？前空姐揭真相「廉航未必真便宜」

潭美颱風隔空發威「遠距降雨」　明、後天下最大

颱風淹水害「類鼻疽18死」創新高！　醫籲做1事防爆發

萬聖節「金童玉女」媽祖廟拍照！　燈籠1字媽媽被砲轟

蔣友青粗口罵「婊子」　15年妻起底是義肢千金

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

駕駛禮讓行人弟突熱舞　跳一半被姐姐拉走退場

違規迴轉害死科大生喊測酒駕　肇逃名車男狂推責...家屬怒了

亂拍貓的屁屁有癱瘓風險！　老饕都摸胸毛「真的很嫩」

張鈞甯帶資進組「把子弟兵放進去」　新作對打導演男友：大家一起好！

15歲少年偷開BMW！拒撿衝停車場繞圈狂逃　失控撞柱嚇壞一票人

台鐵董座、總經理加薪4成　杜微：等從業人員要點核定再調整

東北季風聯手潭美颱風今起雨區擴大　3地濕答答下到周末

基隆站百年雕花雨棚險被拆除　台鐵承諾原地保留修復

歐洲模式預測「潭美颱風出海後大迴轉」　粉專曝可能原因

快訊／08:50花蓮萬榮規模3.4「極淺層地震」　最大震度2級

機票像股票！如何買在最低點？前空姐揭真相「廉航未必真便宜」

潭美颱風隔空發威「遠距降雨」　明、後天下最大

颱風淹水害「類鼻疽18死」創新高！　醫籲做1事防爆發

萬聖節「金童玉女」媽祖廟拍照！　燈籠1字媽媽被砲轟

蔣友青粗口罵「婊子」　15年妻起底是義肢千金

台鐵董座、總經理加薪4成　杜微：等從業人員要點核定再調整

房地合一稅單季貢獻國庫逾218億　14大地雷一表看

麥當勞全新「椒麻辣味雞塊」限時28天吃！紅色麵衣炸出花椒香

26%台灣人中鏢！「高血脂症」恐釀4疾病　醫：潛在危險

中共可封鎖台灣？　顧立雄曝台海產值2.45兆鎂：國際不可能坐視不管

東北季風聯手潭美颱風今起雨區擴大　3地濕答答下到周末

曾辦國會惡狼性侵、「放火」被逼下跪案　美女檢座轉任律師

現場畫面曝！東北季風發威苗栗整排路樹倒了　網：比颱風還可怕

獨／調查局1950萬萬安毒詭異失蹤4年　自己人「惡搞」真相曝光

星巴克暫停明年財報指引　盤後股價一度摔逾7%

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

真相曝光！YTR被超哥趕出「店家早就拒絕拍攝」

【蔣友青粗口飆妻】懷疑妻與異性關係失控　蔣友青公車上狂飆英文髒話

今「霜降」越晚雨越大　潭美輻合季風2縣市大雨

蔣友青粗口罵「婊子」　15年妻起底是義肢千金

最快周五有新颱風！潭美恐現共伴效應　一圖看「紫爆雨區」

僑光科大「系主任」竟僅國中學歷！　囂張妻自稱地下校長

串燒4串420元　台南經發局查核結果出爐

3星座「財運大爆發」

威力彩上看5.8億元！　身分證「4尾數」偏財運驚人

高雄30日7區停水11hrs　9.9萬戶受影響

卡牌店辦「遊戲王台積電子盃」　獎品竟是台積電股票

海科館長爆霸凌！　失控咆哮音檔曝光

被控職場霸凌　海科館長無奈回應：主管實在很難當

穿無鋼圈內衣回家！媽喊「老公會不喜歡」

更多熱門

相關新聞

歐洲模式預測「潭美颱風出海後大迴轉」　粉專曝可能原因

歐洲模式預測「潭美颱風出海後大迴轉」　粉專曝可能原因

潭美颱風目前持續朝西、往呂宋島方向前進，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，歐洲模式最新預測顯示，潭美進入南海，抵達越南之前，出現大迴轉的情況，秋颱多變化，目前還很難說。

歐洲議會辯論最新挺台決議　批中國威脅全球安全

歐洲議會辯論最新挺台決議　批中國威脅全球安全

今「霜降」越晚雨越大　潭美輻合季風2縣市大雨

今「霜降」越晚雨越大　潭美輻合季風2縣市大雨

最快周五有新颱風！潭美恐現共伴效應　一圖看「紫爆雨區」

最快周五有新颱風！潭美恐現共伴效應　一圖看「紫爆雨區」

美國總公司傳破產　TGI FRIDAYS台灣代理商「延後興櫃計畫」

美國總公司傳破產　TGI FRIDAYS台灣代理商「延後興櫃計畫」

關鍵字：

颱風潭美台灣降雨氣象

讀者迴響

熱門新聞

國道AI系統即起上路　專抓未繫安全帶

Yuri一天約2男！家中獨處千億小開　再換前棒棒堂男孩

真相曝光！YTR被超哥趕出「店家早就拒絕拍攝」

YTR眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　新造型亮相網驚：瘦好多

12歲弟打呼超大聲！醫挖出「2顆粉紅貢丸」：口臭都沒了

【蔣友青粗口飆妻】懷疑妻與異性關係失控　蔣友青公車上狂飆英文髒話

蔡康永開箱麥當勞獵人卡　8字笑翻網友

國民黨副主委爆性騷！　深夜連發訊息：我想X妳

女飛官偷吃同袍！傳裸照嬌喊「臭老公」

北市19歲女11F墜落　搶命2小時宣告不治

重度脂肪肝沒了！她「靠1運動」瘦20KG　還不用吃藥

詹江村喊退休可移居中國：不去是傻子

阿沁妻花花「厭食症瘦到28公斤」！　　見骨照曝光：覺得自己好沒用

今「霜降」越晚雨越大　潭美輻合季風2縣市大雨

衛生所人妻出軌男師！綠帽夫控：性交200次

更多

最夯影音

更多

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面