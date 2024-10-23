潭美颱風隔空發威「遠距降雨」　明、後天下最大

▲潭美颱風最接近台灣的時段，落在今日下半天至周五上半天。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

潭美颱風目前仍在菲律賓東方海面，氣象專家林得恩指出，颱風暴風圈未直接搆到台灣警戒區域範圍，其外圍環流較強且寬廣，明、後天降雨強度最大，降雨量最多，基隆北海岸、大台北山區及宜花山區在豪雨或大豪雨以上等級。

台灣大學大氣科學博士林得恩今在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，潭美颱風，今、明天將循環境駛流場的導引，朝西北西轉西方向移動，並將穿越菲律賓呂宋島的中北部，進入南海海域。最接近台灣的時段，會落在今日下半天至周五的上半天。

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林得恩指出，雖然颱風的暴風圈並未直接搆到台灣警戒區域範圍，發佈警報的機會較小。潭美颱風是屬於季風低壓區內發展的熱帶擾動系統，其外圍環流較強且雲帶寬廣，使得即便遠在暴風圈之外的台灣北部、東北部及東部地區（適屬颱風的迎風面）也會有顯著降雨的機會。

他分析，預測今日，東北部山區就有豪雨的可能，基隆北海岸及大台北山區也有大雨的機會。明、後天，降雨強度最大，降雨量最多，基隆北海岸、大台北山區及宜花山區降雨在豪雨或大豪雨以上等級。

林得恩說，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島降雨強度也在大雨至豪雨等級之間。另一方面，潭美颱風的外圍環流（東南風向）與環境東北季風的輻合與交互作用，也會使得北部及東北部地區的降雨快速累積。