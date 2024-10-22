潭美結構特殊「內弱外強」　粉專曝詭異特性：沒警報卻有颱風

▲潭美颱風強大的外圍環流，橫掃台灣，北部、東部降雨顯著。（圖／翻攝自Threads／typhoon_mi）

記者蔡亞樺／台北報導

潭美颱風於今晨2時生成，中央氣象署預估通過呂宋島往南海方向移動，侵襲台灣機率低，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台指出，潭美的結構很特殊，暴風圈沒摸到，但台灣一樣有事。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，潭美颱風的前身為「季風低壓」，其特性是環流範圍超大，內弱外強，最終結果就變成颱風本體襲菲律賓，但強大的外圍環流，也同時橫掃台灣。

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粉專也引述「Windy」風力模擬圖，指出台灣東部、西部沿海紅黃一大片，這算是颱風的外圍環流，搞不好會發生「沒有警報卻有颱風」的詭異情況，而且東北季風也有幫忙加成，讓它外圍環流超大。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以現在的預報，周四至周五颱風距台灣最近，各地影響程度預估：北基、東部、恆春有陣陣強風大雨，西部沿海、澎湖風超大、10級起跳。

▲潭美颱風本體侵襲菲律賓，但強大的外圍環流同時橫掃台灣。（圖／翻攝自Threads／typhoon_mi）

「2024什麼鬼都有，今年大概是什麼颱風博覽會。」粉專指出，跟這次很類似的狀況，3年前發生、2021年的圓規颱風，本身登陸菲律賓，外圍環流讓台灣風雨超大，東部暴雨、西部強風，大家經歷了一個沒有颱風警報的颱風夜。

氣象署預報員徐仲毅表示，潭美颱風預估以西北方向前進呂宋島北端，再進入海南島的機率較高，以輕颱上限通過機率較高，周四、周五最靠近台灣，從路徑趨勢來看發布警報機率低，但這個季節伴隨東北季風，對台灣天氣影響較大，風雨相當大。

徐仲毅指出，潭美颱風有個特性，是季風低壓帶的颱風，整個環流相當廣泛，搭配東北季風南下，風力影響大。雖然颱風中心沒到達台灣，但整個外圍風力相當大，全台沿海空曠地區和外島9至11級強風，甚至局部可能達到12級以上。

他說，提防颱風外圍環流和地形作用，甚至和東北季風也有作用，北部、東部有顯著降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭花蓮山區，可能有豪雨的發生機會，共伴效應是有可能發生的，雨勢比較明顯時間點在周四、周五。