潭美颱風「周四影響最劇烈」　粉專曝1地大豪雨規模

▲潭美颱風預估周四影響最劇烈，東北部山區可能出現250毫米以上的大豪雨。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

今晨2時生成的潭美颱風，中央氣象署最新路徑預測侵台機率低，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，從氣象署區域模式預報可以看到，周四影響最劇烈，東北部山區可能出現250毫米以上雨量、大豪雨規模，提醒民眾多加留意。

「觀氣象看天氣」今發文並公布各國路徑預測分析圖，表示今年第20號颱風潭美於今凌晨生成，預計明天到周五最接近台灣，雖然暴風圈不會掠過台灣近海，當然就沒有發布警報的問題。

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不過，「觀氣象看天氣」表示，其外圍環流可能會與東北季風發生輻合作用，雨勢可能不小，搭配台灣地形，明天到周五將對東北部、花東地區帶來豪雨，嘉義以北地區、特別是沿海，明天到周五易出現7至9級強陣風。

粉專指出，從氣象署區域模式預報可看到，周四影響最劇烈，預計東北部山區出現250毫米以上雨量，大豪雨規模，且陣風可能有7級左右，感受上十分有颱風的氛圍，提醒明天到周四東北部、周四到周五花東地區民眾，外出留意自身安全。

氣象署表示，周四、周五颱風逐漸通過菲律賓呂宋島附近，受到東北季風及颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大台北、東半部易有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

氣象署提醒，尤其宜蘭及花蓮山區不排除有豪雨等級以上降雨發生，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。另外，位於菲律賓東方海面的低氣壓，所處環境有利發展，有增強為颱風的趨勢。