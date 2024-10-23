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快訊／高雄商旅今早惡火1死3傷！　房客「抱室外機」待援

▲▼ 高雄某商旅清晨火警，釀成1死3傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄商旅清晨火警，釀成1死3傷。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導　

高雄市新興區七賢一路一間商旅今早（23日）上午驚傳火警，造成4人送醫，其中一名男房客送醫後不治，詳細起火原因待查。

火警發生在今早6時30分，新興區七賢一路一間商旅驚傳火警，起火位置疑在10樓。消防隊獲報後前往搶救，多名房客被疏散，其中還有民眾逃到冷氣室外機待援。

火勢於6時50分撲滅，目前已知4人受傷送醫，不過其中1人已無呼吸心跳，送醫後不治，3名傷者仍在治療。起火原因，仍待調查。

▲▼ 高雄某商旅清晨火警，釀成1死3傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼ 高雄某商旅清晨火警，釀成1死3傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

 
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