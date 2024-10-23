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爆性騷！國民黨副主委反控正妹設局　1原因開即焚模式

A小姐目睹葉欲立（右）與藝人王陽明（左）現身時尚活動，勾起不堪的回憶。（翻攝葉欲立IG）

▲A小姐目睹葉欲立（右）與藝人王陽明（左）現身時尚活動，勾起不堪的回憶。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本月初，A小姐上網搜尋葉欲立的新聞，才發現葉跟廖偉翔根本是表兄弟，所以再度找上廖理論，指責廖當初撇清與葉的關係，不願大義滅親、幫受害者討公道，但廖卻已讀不回，A小姐認為他刻意隱瞞，是為了包庇表哥，所以決定出面踢爆。

本刊調查，葉欲立、廖偉翔這對表兄弟爭議不少，廖上任後曾在議場趁亂偷襲民進黨立委沈伯洋、發言屢次引發論戰，已經被罷免團體鎖定為下一波的罷免對象，此外，廖的服務處上個月被民眾檢舉是違建，台中市府也已列管，準備安排時間進行拆除。

至於葉欲立曾經有2次酒駕遭判刑的紀錄，而且因常酒後失態，之前曾戒酒1個月，但之後又故態復萌，為了討回公道，A小姐已提告，希望讓葉為自己的行為付出代價。

台中立委廖偉翔（圖）被罷免團體鎖定，服務處還被市府認定是違建。

▲台中立委廖偉翔（圖）被罷免團體鎖定，服務處還被市府認定是違建。

針對指控，葉欲立否認，反控A小姐設局恐嚇。葉欲立表示，A小姐先前時常找他聊天且多次開啟辛辣話題，當日A小姐再次聊到同樣話題時，他顧及隱私不想讓對話流出，於是開啟閱後即焚模式與對方私聊，沒想到反被對方截圖作文章，甚至事後誤導他的家人還出言威脅，讓他跟哥哥心生恐懼，所以葉的哥哥才會以弟弟常喝酒失態為由回應，葉則謊稱是友人惡作劇，想藉此安撫女生的情緒，盡快息事寧人。

葉欲立表示，事後A小姐持續關注他甚至揪出遊，葉認為A小姐與他互動熱絡，卻故意設局陷害，讓他很無奈，為了自保已至警局備案。

葉欲立在臉書PO出宣導「113專線」的影片，讓A小姐覺得非常諷刺。（翻攝葉欲立臉書）

▲葉欲立在臉書PO出宣導「113專線」的影片，讓A小姐覺得非常諷刺。

提及過去曾二度酒駕的黑歷史，葉欲立坦承自己年少不懂事，與朋友聚餐後貪一時方便觸法，雖然都未發生意外，但對於過去錯誤的行為，他感到後悔並深刻檢討，保證絕不會再犯。

廖偉翔則表示，他對表哥跟A小姐的糾紛並不清楚，但第一時間已提供法律諮詢資訊給A小姐，否認包庇，並強調A小姐若需要幫助，服務處會全力協助。

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