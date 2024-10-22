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便當店聯名「澳洲消防猛男」做愛心　10名大肌肌將到高雄開見面會

▲▼便當店聯名「澳洲消防猛男」做愛心　10名大肌肌將到高雄開見面會。（圖／翻攝米宝弁当臉書）

▲高雄連鎖便當店「澳洲消防猛男」聯名做愛心。（圖／翻攝米宝弁当臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄便當連鎖品牌「米宝弁当」近日與澳洲消防隊進行聯名，除了推出猛男照片的便當盒之外，也請10名澳洲消防隊員來台，在萬聖節與民眾見面，讓許多網友看完嗨翻。

米宝弁当近日推出與澳洲消防隊聯名的便當盒，引起許多網友討論。米宝弁当表示，將於31日舉辦澳洲消防隊見面會，屆時有10名帥氣消防隊員到美術青海門市的現場，一起慶祝萬聖節。

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▲▼便當店聯名「澳洲消防猛男」做愛心　10名大肌肌將到高雄開見面會。（圖／翻攝米宝弁当臉書）

▲10名澳洲消防猛男將到高雄開見面會。（圖／翻攝米宝弁当臉書）

網友看完紛紛留言，「好誇張喔，現場絕對需要滅火」、「我只想知道當天他們有沒有穿衣服」、「肌肉便當，已購買，太太很愛吃」、「現場有販售火車便當嗎」、「餐盒都舔乾淨了」、「這是什麼神奇的異業合作」、「已購買，老婆很愛吃」、「便當打開是空的都好吃」。

據悉，《澳洲消防員日曆》從1993年開始發售的澳洲消防員月曆（Australian Firefighters Calendar），收入皆是為當地的兒童醫院基金會及燒傷科做公益，至今已經募得280萬元澳幣。2019年版本讓肌肉猛男跟小動物們一起入鏡，充滿「反差萌」的畫面，讓人眼睛直冒愛心。

米宝弁当（品牌總部） 發佈於 2024年10月20日 星期日

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