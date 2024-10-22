許智傑酸葉元之「髮際線高」　徐巧芯轟幼稚：不熟怎能人身攻擊？

▲民進黨立委許智傑大跳「24蹲」。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委許智傑與國民黨立委葉元之，因一份「罷免名單」兩人隔空互嗆多日，而今（22日）許智傑（58歲）先是大酸「葉元之髮際線很高，以為比自己年長」，接著又大跳24蹲，表達體力不會輸給葉元之(50歲)。對此，國民黨立委徐巧芯表示，你倆又不熟，怎可拿別人頂上的毛嘲諷，進行人身攻擊？所以要告訴高雄人，你們家立委會取笑頭髮少的人。她強調，幼稚不等於年輕，會十六蹲或者天生毛多，都不代表是更好的政治人物。

徐巧芯表示，她知道許智傑最近狂蹭葉元之，已跟葉師父過了好幾招，但原因不明，可能高雄市長民調落後，需要花招百出，這倒無妨，見怪不怪。

不過徐巧芯說，她還是冒昧問一下許智傑，十六蹲跟當政治人物的關聯是？既然這麼愛蹲，那可能就繼續蹲，您就慢慢蹲吧，千萬要把立委蹲好蹲滿。

徐巧芯說，另外她不能接受的是，許智傑說綽號「板橋吳彥祖」的葉元之髮際線太高，所以看起來比較老，是不是有什麼誤會？先不說許智傑本人左臉上的幾縷白鬚、經年累月累積智慧之痕，她360度角環視一圈從頭到腳，可都沒覺得許智傑比較年輕啊。

而且，徐巧芯認為，如果是自己人開開玩笑就算了，你倆又不熟，怎可拿別人頂上的毛嘲諷霸凌，進行人身攻擊？頭髮少，可是很多人痛處，許智傑以為自己踩的是葉元之的痛腳，但其實踩的是千千萬萬為了三千煩惱絲所苦的男女啊。

最後，徐巧芯強調，要特別告訴高雄市的朋友，你們家立委會取笑頭髮少的人，嫌棄大家的髮際線。她也提醒，幼稚不等於年輕，會十六蹲或者天生毛多，都不代表是更好的政治人物。

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▼國民黨立委徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）

