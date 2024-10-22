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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影 ／許智傑大跳24蹲宣戰！　葉元之酸：他是不是壓力很大？

 

記者郭運興／台北報導

民進黨立委許智傑日前列出一份「7地區9藍委的罷免名單」，不料惹怒也在名單中的國民黨立委葉元之，兩人隔空互嗆多日，而今（22日）許智傑（58歲）先是大酸「葉元之髮際線很高，以為比自己年長」，接著又大跳24蹲，表達體力不會輸給葉元之。對此，葉元之（50歲）表示，許智傑是不是壓力太大了？但自己以德報怨，請高雄市民，全力支持「又年輕、又會蹲的許智傑」，讓許智傑能通過民進黨高雄市長初選。

許智傑今日受訪時表示，本來看到葉元之的髮際線，以為比自己年長，但後來查了維基百科才發現還比他小8歲，如果說葉元之要比年輕的話，確實比他年輕，但要比體力的話，自己大葉元之8歲，可以再讓葉元之8蹲。

接著，許智傑當場大跳24蹲，跳完後還喊話「葉元之跳16蹲就好，不用24蹲」。而葉元之受訪則回應，許智傑真的怪怪的，你在路上遇到瘋子，瘋子叫囂，會理他嗎？

隨後，葉元之又在臉書貼出「許智傑24蹲影片」表示，許智傑是不是壓力很大？雖然許一直罵他，但還是以德報怨，請高雄市民，大家全力支持「又年輕、又會蹲 、顏值又高的新一代高雄男神許～智～傑」，讓許智傑能通過民進黨高雄市長初選。

▼民進黨立委許智傑、國民黨立委葉元之。（圖／ETtoday資料照）

▲▼民進黨立委許智傑、國民黨立委葉元之。（圖／ETtoday資料照）

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